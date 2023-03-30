Читатель о ситуации в банке: почему поменять еврокупюру оказалось так сложно?

«Хочу рассказать о странном поведении банка: Swedbank берет плату за обмен купюр на более крупные. Я хотел подарить на свадьбу сто евро, принес в банк две купюры в 50 евро и попросил поменять на одну купюру номиналом в сто евро, - написал Юрий. - Оказалось, что надо сделать заказ, наличные не принимают, поэтому сумму должны снять с моего счета, и я должен заплатить за это пять евро».

По его словам, далее он должен был ждать, когда банк пригласит его за этой купюрой. «Будто это не местная денежная единица, а иностранная валюта. Конечно, я плюнул на эту канитель и подарил две купюры в 50 евро. Но интересно узнать, с чем это связано?» - задается он вопросом.