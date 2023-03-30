В редакцию Rus.Postimees обратился Юрий, которого удивили правила банка по обмену еврокупюр: надо заранее предупредить банк о своем намерении и отдельно заплатить за эту услугу. Но почему такая сложная процедура применяется к местной валюте? Оказалось, что на это есть причины.
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«Я плюнул на эту канитель»: читателя поразило странное поведение банка
«Я плюнул на эту канитель»: читателя поразило странное поведение банка
«Хочу рассказать о странном поведении банка: Swedbank берет плату за обмен купюр на более крупные. Я хотел подарить на свадьбу сто евро, принес в банк две купюры в 50 евро и попросил поменять на одну купюру номиналом в сто евро, - написал Юрий. - Оказалось, что надо сделать заказ, наличные не принимают, поэтому сумму должны снять с моего счета, и я должен заплатить за это пять евро».