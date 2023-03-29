Яна Тоом: реакция на статью Politico была бешеной

«Реакция на вчерашнюю публикацию Politico о том, как Эстония отдает Украине старый хлам, а взамен получает деньги, была бешеная: заговор, инфооперация, ложь! Тем удивительнее, что сегодняшнего ответа издания я в эстонских СМИ не нашла. А жаль. Потому что Politico стоит на своем – Эстония перевооружается за счет помощи Украине, и если бы остальные участники фонда рассчитывали стоимость своей военной помощи так же, никакого фонда – и никакой помощи Украине – у ЕС давно бы не было», – написала Яна Тоом в социальных сетях.

«Неужели расчет был на то, что шум в эстонских СМИ и обвинения газеты в попытке разрушить единство ЕС, собственно, до Politico не докатятся, повода возвращаться к теме не будет и как-то все рассосется? Надеюсь, все же нет – это было бы как-то уж совсем глупо», – добавила она.

Напомним, что в опубликованной во вторник утром статье Politico семь анонимных дипломатов утверждают, что Эстония обновляет свой арсенал оружия за счет Европейского фонда мира и, следовательно, за счет своих союзников.

Официально странам компенсируется 84% стоимости отправляемой в Украину военной техники, но при этом каждая страна рассчитывает стоимость техники по своей методике. По данным внешнеполитической службы ЕС, шесть стран оценивают направляемую ими военную помощь из расчета стоимости новой военной техники, а не по текущей цене конкретной техники.