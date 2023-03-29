Ратас больше не будет выступать против перехода на эстоноязычное образование

Юри Ратас признал, что Центристской партии нужны новые точки зрения и новые темы, а по некоторым темам необходимо четко высказать позицию партии.

Например, Ратас как лидер партии уже не будет выступать против перехода на эстоноязычное образование Ратас, а сделает все, чтобы этот процесс прошел более гладко. Раньше Центристская партия считала необходимым преподавать эстонский язык на максимально возможном уровне и не поддерживала переход на эстоноязычное образование.

Как писал Rus.Postimees, 21 марта на заседании правления Центристской партии было принято решение сделать совету уполномоченных предложение о созыве внеочередного конгресса. Окончательное решение будет принято 15 апреля.

«Результат Центристской партии на выборах привел к разным оценкам, почему сложилась такая ситуация и какие изменения необходимо внести. Мы обсуждали это и в правлении партии. Я считаю, что партии не нужно обрезать свои корни и делать кардинальные изменения из-за 16 мандатов. Однако программа нуждается в обновлении, необходимо дальнейшее повышение компетенции», – сказал Ратас.