Председатель Центристской партии Юри Ратас заявил в передаче ERR Otse uudistemajast, что, если останется лидером центристов, то поставит перед партией задачу поддержать переход на эстоноязычное образование.
Ратас больше не будет выступать против перехода на эстоноязычное образование
Юри Ратас признал, что Центристской партии нужны новые точки зрения и новые темы, а по некоторым темам необходимо четко высказать позицию партии.
Например, Ратас как лидер партии уже не будет выступать против перехода на эстоноязычное образование Ратас, а сделает все, чтобы этот процесс прошел более гладко. Раньше Центристская партия считала необходимым преподавать эстонский язык на максимально возможном уровне и не поддерживала переход на эстоноязычное образование.
Как писал Rus.Postimees, 21 марта на заседании правления Центристской партии было принято решение сделать совету уполномоченных предложение о созыве внеочередного конгресса. Окончательное решение будет принято 15 апреля.
«Результат Центристской партии на выборах привел к разным оценкам, почему сложилась такая ситуация и какие изменения необходимо внести. Мы обсуждали это и в правлении партии. Я считаю, что партии не нужно обрезать свои корни и делать кардинальные изменения из-за 16 мандатов. Однако программа нуждается в обновлении, необходимо дальнейшее повышение компетенции», – сказал Ратас.
Михаил Кылварт также заявил, что выдвинет свою кандидатуру на пост председателя Центристской партии.