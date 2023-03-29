Врач из Ида-Вирумаа спасает жизни по всему миру

Филиппины, Парагвай, Индия, Египет, Македония...На данный момент доктор из Ида-Вирумаа уже успел отметить на карте мира более чем 20 стран.

«Каждое мое путешествие бросало новые вызовы, вызывало настоящие эмоции, давало возможность глубоко понять масштабы этого мира, окунуться в разнообразные культуры, встретиться с разными людьми и почувствовать гордость за здравоохранение в Эстонии», - вспоминает он.

Доктор Куневич говорит, что в Operation Smile созданы хорошие и безопасные условия для работы волонтеров. «Все было на высшем уровне, мне не пришлось беспокоиться ни о чем!» - вспоминает он и добавляет, что работать в хороших условиях, конечно, приятно, но главное - спасать жизнь человека. Личный комфорт при этом - словно капля в море.

Основная цель каждой миссии - помочь детям и молодым людям, страдающим врожденными патологиями в области лица и челюсти. Волонтеры работали с многими детьми, чья жизнь была осложнена врожденными дефектами. Благодаря усилиям команды многие дети получили возможность жить более полноценной жизнью. Максим не только проводил операции, но также участвовал в организации послеоперационного лечения и ухода, а также оказывал поддержку родителям детей.

Все эти рейсы помогли доктору развиваться как на профессиональном, так и на личном уровне. Он участвует в среднем в двух-трех подобных поездках ежегодно и готов консультировать и помогать коллегам становиться волонтерами.