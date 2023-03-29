Доктор Максим Куневич – анестезиолог Ида-Вируской центральной больницы, который с 2010-го года совмещает работу в больнице и волонтерскую деятельность по всему миру.
Врач из Ида-Вирумаа спасает жизни по всему миру
Куневич решил стать волонтером, поскольку страсть к новым вызовам зажигала огонь в его глазах, и он имел непоколебимое желание помогать людям даже в отдаленных уголках мира. Его сильное чувство миссии и готовность испытать себя на прочность достойны восхищения, сообщает пресс-служба больницы.
Однажды организация Operation Smile, специализирующаяся на пластических операциях для исправления расщелин губ и неба у детей и подростков, попала в поле зрения доктора Куневича. Без долгих раздумий и сетований на нехватку времени - хотя выкраивание времени является отдельным вызовом для врачей ввиду большой нагрузки - он подал заявку на вступление в организацию. Через короткое время коллеги уже наблюдали, как Максим собирает чемоданы, поскольку первый рейс был на расстоянии вытянутой руки.
Куневич отправился в свою первую волонтерскую поездку в Улан-Удэ, в Россию. Адаптация на новом месте не заняла много времени - благодаря знанию русского и английского языков он легко нашел общий язык с коллегами и пациентами, и окружающая среда не показалась ему такой уж чужой. Но самое главное было то, что Максим увидел своими глазами ситуации и моменты, которые значительно отличались от того, что он видел и с чем сталкивался в Эстонии, особенно в отношении развитости здравоохранения. В целом, первая поездка Максима была очень успешной: его ожидания, результаты проделанной работы и отзывы коллег и пациентов укрепили его стремление продолжать волонтерскую деятельность.
Филиппины, Парагвай, Индия, Египет, Македония...На данный момент доктор из Ида-Вирумаа уже успел отметить на карте мира более чем 20 стран.
«Каждое мое путешествие бросало новые вызовы, вызывало настоящие эмоции, давало возможность глубоко понять масштабы этого мира, окунуться в разнообразные культуры, встретиться с разными людьми и почувствовать гордость за здравоохранение в Эстонии», - вспоминает он.
Доктор Куневич говорит, что в Operation Smile созданы хорошие и безопасные условия для работы волонтеров. «Все было на высшем уровне, мне не пришлось беспокоиться ни о чем!» - вспоминает он и добавляет, что работать в хороших условиях, конечно, приятно, но главное - спасать жизнь человека. Личный комфорт при этом - словно капля в море.
Основная цель каждой миссии - помочь детям и молодым людям, страдающим врожденными патологиями в области лица и челюсти. Волонтеры работали с многими детьми, чья жизнь была осложнена врожденными дефектами. Благодаря усилиям команды многие дети получили возможность жить более полноценной жизнью. Максим не только проводил операции, но также участвовал в организации послеоперационного лечения и ухода, а также оказывал поддержку родителям детей.
Все эти рейсы помогли доктору развиваться как на профессиональном, так и на личном уровне. Он участвует в среднем в двух-трех подобных поездках ежегодно и готов консультировать и помогать коллегам становиться волонтерами.
Он также отметил, что в настоящее время доступно множество программ не только для врачей, но и для других работников здравоохранения, особенно для медсестер. «Я смело рекомендую всем хотя бы раз в жизни попробовать поучаствовать в таких программах, поскольку это расширяет кругозор, помогает выбраться из зоны комфорта и раздвинуть границы мышления», - подводит итоги доктор Максим Куневич.