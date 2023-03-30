Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии предстоит поговорить о финансах. Тем временем коалиционный договор может быть подписан уже 10 апреля. О чем же представители входящих в создаваемую коалицию партий успели договориться на сегодняшний день – до того, как с головой нырнут в обсуждение финансовых вопросов?
Конец бесплатного транспорта, пособия, гособорона и урезания бюджета. О чем договорились будущие партии власти?
Конец бесплатного транспорта, пособия, гособорона и урезания бюджета. О чем договорились будущие партии власти?
Пенсия
- Будет повышаться осведомленность людей о своих возможностях, будут развиваться навыки подготовки к старости, а также будет создан портал самообслуживания для постоянного отслеживания пенсионных накоплений на всех трех ступенях.
- Рекомендуется поддержка населения в накоплении своей пенсию, для этого проанализируют возможности сделать вторую и третью пенсионные ступени более гибкими и создать пенсию от работодателя.
Дети и семья
- Родитель, возвращающийся на работу после отпуска по уходу за ребенком, будет получать компенсацию за дни болезни и ухода за ребенком на основании получаемого дохода, а не минимальной ставки.
- Усыновленным будет обеспечено право узнать свое происхождение (иначе говоря, отмена так называемой тайны усыновления).
Попечительство
- Будет обновлена выдача пособий по прожиточному минимуму (разработка автоматизированного пособия, рассчитанного на семейное хозяйство) и покрытие административных расходов местного самоуправления.
- Претворение в жизнь реформы системы попечительства будет продолжена. Правительство обеспечит работникам по уходу более конкретное социальное обеспечение, чем раньше. Продолжится создание домов обслуживания и предоставление услуг по модели услуги специального ухода с учетом индивидуальных особенностей человека в местном самоуправлении (ISTE).
- Будут разрабатываться проактивные (беззаявительные) услуги, в рамках которых государство будет автоматически или по согласию лица предлагать услуги исходя из жизненных событий (например, рождения ребенка) или на основе потребностей, установленных на основании данных (например, субсидии на ремонт, услуги Спасательного департамента).
Безопасность
- Расходы на государственную оборону Эстонии составят 3 процента от ВВП, плюс расходы союзников.
- Эстония будет добиваться, чтобы расходы на оборону стран-членов НАТО составляли не менее 2,5% ВВП, а боеприпасы и военная техника союзников были совместимы.
- При инвестициях в оборону исходят из указаний главы Сил обороны. Основное внимание будет уделяться многоуровневой ПВО, включая защиту от беспилотников, усиление сухопутных войск, увеличение количества боеприпасов и средств ведения огня с закрытых позиций.
- Мы продолжим строительство полигона в Нурсипалу. В закон будут внесены поправки, предусматривающие использование исключения в интересах государственной обороны для строительства учебных полигонов для Сил обороны. Тем, кого это затронет непосредственно, будет выплачена справедливая компенсация, а местная община получит компенсацию за беспокойство.
- Будут созданы кластеры оборонной промышленности, поддерживаться сотрудничество между промышленностью и Силами обороны.
- Будет продлена воинская служба, увеличено количество инструкторов Кайтселийта.
- Будем добиваться от союзников ведения постоянной миссии противовоздушной обороны для обеспечения неприкосновенности воздушных границ Эстонии.
- Будут картированы финансовые потребности широкой безопасности, включая защиту гражданского населения, и для этой цели будет выделено постоянное финансирование.
- Обучение полиции и заказы на обучение будут увеличены, чтобы обеспечить постоянное пополнение сотрудников полиции.
- Будет создан резерв для защиты населения.
- Будет создан центр обучения и развития медицины военных катастроф.
Внешняя политика
- Изоляция России на международном уровне продолжится, так же как и санкции.
- Украину и дальше продолжим поддерживать в ее движении в направлении НАТО и ЕС.
- Более тесное сотрудничество со странами Северной Европы и Балтии.
- Будем поддерживать создание военного трибунала для привлечения режима Путина к ответственности за преступления агрессии.
- Будем поддерживать использование конфискованных российских активов для восстановления Украины.
- Во внешней политике в еще большей степени будем стремиться к продвижению экономики и предпринимательства Эстонии, а также поддержке предприятий.
- Кроме того, участники переговоров пришли к выводу, что эстонские предприниматели могли бы различными способами поддерживать восстановление Украины.
Правовая политика
- Расследование преступлений, связанных с конкуренцией, будет упрощено ради защиты экономики Эстонии и потребителей.
- Штрафы за нарушение правил конкуренции увеличатся, а сроки производства сократятся.
- Будет проведена ревизия уголовного права.
- Нагрузка на суды будет снижена, и будут изысканы альтернативные процедуры примирения.
- Риторика ненависти станет наказуемой.
- Закон о защите данных будет обновлен: можно будет использовать Al и принимать решения на основе полученных данных.
- Усовершенствуем законодательство с целью противодействия кибербуллингу.
Региональная политика
- Будем мотивировать самоуправления объединяться, и субсидия для объединения будет восстановлена.
- Повысим финансовую самостоятельность самоуправлений.
- При реализации мер поддержки ЕС будут учитываться региональные особенности, чтобы поддерживать равномерное, сбалансированное развитие.
- Автономность самоуправлений в вопросе использования государственной земли будет увеличена.
- Будет увеличено финансирование местных дорог.
- Запущенная через Целевое учреждение поддержки жизни на селе (MES) пилотная программа жилищного софинансирования будет распространена на все регионы Эстонии.
Сельская жизнь
- Будет обеспечена внутренняя продовольственная безопасность, и продовольственная безопасность будет определена как жизненно важная услуга.
- Рекомендуется сохранять целевые чрезвычайные субсидии или переходные субсидии, поддерживая минимальную ставку акциза, разрешенную ЕС для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве и рыболовстве.
- Планируется обеспечить растущую потребность в ветеринарных врачах, а также в агрономах и технологах пищевых продуктов.
- Сокращение пищевых отходов.
- Будет найдено решение по созданию положения об охране ценных сельскохозяйственных угодий.
- Продвижение продукции органического производства.
- Продолжится формирование у детей привычек здорового питания – программа органического питания в школах.
- Улучшение условий содержания животных.
Сфера экономики и инноваций
- Государство будет системно управлять и развивать инновационную экосистему и проводить комплексную политику поддержки талантов. «Лестница инноваций» и «зеленая лестница» – это два инструмента, которые помогут компаниям оценивать объемы инноваций и воздействие на окружающую среду.
- Инвестиции в исследования и разработки: государство – не менее 1 процента ВВП, частный сектор – не менее 2 процентов ВВП.
- Достигнуто соглашение для всех сферах управления государством, что 2 процента всех закупок должны быть направлены на закупку инновационных решений – государство должно не просто закупать товары и услуги, а искать решение проблемам.
- Будет начато сотрудничество центра прикладных исследований с предпринимателями и научными учреждениями. Программа прикладных исследований зарекомендовала себя, финансирование будет добавляться в соответствии с приоритетными для государства направлениями.
- Будут увеличены финансовые возможности Целевого Учреждения Предпринимательства и Инноваций (EIS) для обеспечения крупных проектов.
- Вовлечение частного капитала в новые зеленые технологии будет облегчено за счет венчурных инвестиций (SmartCap).
- Организация трудовых норм должна стать современной и гибкой. Действующее положение не учитывает изменившийся характер работы (удаленная работа, платформенная работа) и интересы и потребности работников (в том числе студентов, родителей, пенсионеров) и работодателей, и не допускает необходимой гибкости (диапазоны нагрузки, сменный график работы, периодическая работа, работа по требованию) при заключении договоров.
- Повышение производительности – автоматизация и дигитализация.
Образование
- Процесс перехода образования на эстонский язык будет продолжен в соответствии с действующим законом. Это означает, что переход начнется в 2024 году. Переход будет осуществляться в сотрудничестве с местными органами власти, но исключений делать не планируется.
- В ближайшие три года финансирование высшего образование будет увеличено на 15 процентов.
- Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ будет поддерживаться на уровне 1% от ВВП, и предприятия будут стимулироваться к тому, чтобы увеличить эти вложения еще на 2%.
- В течение следующих четырех лет зарплата учителей должна вырасти на 120% от средней заработной платы.
- Школьное образование будет обязательным до достижения 18-летнего возраста, или до получения следующей за основным степени образования, или до приобретения профессии.
Климат
- В партнерстве с экспертами и предприятиями будет принят Закон о климате, которым будет установлено, каким образом будут достигаться климатические цели.
- Управлением вопросами, связанными с климатом, будет заниматься одно ведомство.
- Мотивация населения и предприятий к более активному повторному использованию ресурсов, чтобы осуществить переход к экономике замкнутого цикла.
- Для предотвращения ухудшения показателей биоразнообразия будет разработана стратегия сохранения биоразнообразия.
- Создание инструмента «зеленая лестница». Он поможет компаниям оценить степень своего развития с точки зрения защиты окружающей среды и какие меры им стоит предпринять в качестве следующего шага.
- Будет поставлена цель, чтобы в Эстонии производилось больше продукции деревообрабатывающей промышленности с высокой прибавочной стоимостью, а леса Эстонии депонировали больше углерода.
Энергетика
- Возобновляемая энергия рассматривается как первостепенный общественный интерес. Планирование, строительство возобновляемых мощностей и возможности их доступа к сети будут ускорены. Устанавливаются критерии для отбора проектов, представляющих первостепенный общественный интерес, а также для ускоренного и упрощенного строительства.
- При развитии проектов добычи энергии из возобновляемых источников обеспечивается учет интересов окружающей среды и местной общины и применение компенсации за неудобства.
- Продолжится реконструкция зданий государственного сектора и многоквартирных домов, а также повышение их энергоэффективности.
- Будут продвигаться и реализовываться возможности снижения потребления энергии и, посредством этого, снижения пиковой нагрузки и расходов, при сотрудничестве с частным сектором в разработке таких решений.
- Коалиционное правительство будет принимать решения касающиеся вариантов развития энергосистемы Эстонии на последующие десятилетия на основании анализа.
- Для достижения цели полного перехода на использование энергии получаемой из возобновляемых источников, при необходимости, будут проводиться торги, на которых подрядчик предлагает наиболее низкую цену с целью скорейшего строительства морских ветряных парков. Коалиционное правительство желает, чтобы Эстония стала страной-экспортером энергии.
- Параллельно с возобновляемой энергетикой продолжается развитие технологий накопления энергии, зеленого водорода и других устойчивых источников энергии.
- Отделение сети распределения от Elektrilevi будет завершено.
- В соответствии с согласованному плану сетевых компаний, будут осуществлены инвестиции в сети с целью повышения устойчивости к атмосферным воздействиям, очистки сетей от фантомных подключений, предоставления возможности подключения новым производствам, а также создание внешних для Эстонии подключений ради повышения энергетической безопасности.
- Соединение с островами будет планироваться и укрепляться
- Эстония будет подключена к сети континентальной Европы не позднее 2025 года.
- Будет поддерживаться строительство морских ветряных парков в Балтийском море и включение этого строительства в число проектов, финансируемых Европой.
- Для домашних потребителей и квартирных товариществ как производителей электроэнергии для будет создана возможность подсоединения при фиксированной цене в пределах 30 кВт.
- Разведка полезных ископаемых Эстонии будет продолжаться.
- К 2027 году правительство проведет открытый тендер на создание управляемого запаса мощности.
Инфраструктура
- Будет разработана общегосударственная стратегия легкого транспорта.
- Бесплатный общественный транспорт отменят.
- Будет проведена реформа дорожного движения (уплотнение сети маршрутов).
- Режимы работы разного вида транспорта будет синхронизирован, и будет развиваться предоставление транспортных услуг на основе спроса.
- Электрификация железной дороги и увеличение скорости движения поездов продолжится.
- Строительство Rail Baltic продолжится.
- При развитии, модернизации железной дороги и принятии связанных с этим решений правительство будет смотреть на несколько десятилетий вперед и поддержит инициативу Европейской комиссии вывести железную дорогу стран Балтии на просторы Европы.
Государственное управление
- Приватизация компаний с госучастием продолжится, конкретный список будет подготовлен позже.
- Задачи существующих целевых учреждений будут пересмотрены и, по возможности, консолидированы.
- Модель финансирования Департамент конкуренции и Департамент защиты прав потребителей и технического надзора будет изменена таким образом, чтобы участники рынка платили сбор за надзор, а надзорный потенциал обоих ведомств будет усилен.
- Закон об организации местного самоуправления (KOKS) и закон об управлении финансами местного самоуправления (KOFS) будут обновлены, чтобы уточнить ответственность и финансирование местных самоуправлений и государства.
- Будет усилен надзор за политическими партиями и политическими организациями для обеспечения справедливости и прозрачности политической конкуренции.
- Будет создано положение о внепартийных политических объединениях.
- Главы целевых учреждений начнут подавать декларации о финансовых интересах.
- В закон о выборах президента будут внесены поправки, позволяющие более раннее выдвижение кандидата, а в Рийгикогу будет найден политический консенсус для изменения порядка организации президентских выборов.
- Будет проведено изменение избирательных округов на выборах в Рийгикогу для обеспечения представительства всей Эстонии и сбалансированности избирательных округов. За основу будут приняты предложения избирательной комиссии. Решения должны быть приняты в течение этого года.
- Все министры обязуются найти возможности для сокращения расходов и провести соответствующие реформы в своей области управления.
- Коалиция устанавливает себе цель повысить культуру работы Рийгикогу и политической работы в целом.
- Регулирование лоббирования – например, будет создан регистр лоббистов, и лоббисты будут обязаны раскрывать информацию о своих спонсорах. Цель состоит в том, чтобы создать для Рийгикогу добросовестную практику общения с лоббистами.
- Среда электронного государства должна быть удобной для пользователя, бережной по отношению к окружающей среде, безопасной и защищенной. «Персональное государство» – это принятие научно обоснованных решений на основе данных при обеспечении поддержки, основанной на потребностях. Будут заложены основы для того, чтобы данные, содержащиеся в базах данных, можно было использовать для принятия научно обоснованных управленческих решений.
- Государственные услуги будут консолидированы, чтобы у предприятий была возможность представить свои предложения по улучшению госуслуг и технических решений.
- Будет создано приложение для электронного государства, и Riigi Teataja должен стать удобным для пользователя.
- Срок полномочий канцлеров и вице-канцлеров на одной должности будет увеличен до двух раз, а трудовые договоры руководителей отделений будут изменены на срочные.
- Будет проведена работа над тем, чтобы 16-летние могли участвовать в выборах в Рийгикогу.
- Будет ограничено чрезмерное регулирование и сокращена бюрократия.
- Сроки, в течении которых должен выдаваться ответ в государственном секторе, будут сокращены вдвое, будет установлен принцип, что государство будет запрашивать данные только один раз, количество услуг, предоставляемых на основе ходатайств, будет сокращено, и они будут заменены проактивными услугами.
Культура
- Закон о национальном телерадиовещании, включая процедуру избрания членов Совета, будет обновлен с целью снижения политизации, а текущая модель финансирования ERR будет проанализирована.
- Положение, касающееся защиты культурного наследия, будет изменено, чтобы обеспечить реальную сохранность зданий, не препятствуя инициативам владельцев.
- Будет поддерживаться и развиваться оцифровка произведений, что необходимо как с точки зрения их сохранности, так и доступности.
- Будет обеспечена поддержка создания разнообразного журналистского контента в медиапространстве жителей Ида-Вирумаа, родным языком которых является русский, и в сотрудничестве с медиакомпаниями должен быть создан и обеспечен ресурсами долгосрочный план действий.
- Планируется принять новый закон о библиотеках, обеспечивающий введение единой библиотечной системы.
Ключевые слова