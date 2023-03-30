Конец бесплатного транспорта, пособия, гособорона и урезания бюджета. О чем договорились будущие партии власти?

Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии предстоит поговорить о финансах. Тем временем коалиционный договор может быть подписан уже 10 апреля. О чем же представители входящих в создаваемую коалицию партий успели договориться на сегодняшний день – до того, как с головой нырнут в обсуждение финансовых вопросов?