Зеленые: в «сланцевых» регионах Эстонии рак легких встречается намного чаще

Наконец, аргументы про развитие Ида-Вирумаа не выдерживают никакой критики. Я, человек родившийся и проживший 19 лет в Нарве, считаю крайне лицемерным сидя на Тоомпеа пропагандировать недорогой подогрев пола в рядном доме в Виймси за счет здоровья и качества жизни жителей целого региона, прикрывая это все благими намерениями и созданием рабочих мест. В Ида-Вирумаа самая низкая в Эстонии ожидаемая продолжительность жизни, самый большой процент признанных недостатков здоровья у детей с астмой, больше всего осложнений при родах у женщин, а у мужчин из «сланцевых» волостей рак легких встречается чаще, чем в любых других регионах. Если государственная воля развивать Ида-Вирумаа правда имеет место быть, а не является голым популизмом, то для этого существует множество других, нетоксичных, возможностей. Через вклад в образование, открытие исследовательских центров, организацию новых обрабатывающих и производственных предприятий, и в конце концов через обучение людей, занятых в энергетике, на должности в той же области, но в новых условиях и с использованием иных технологий.