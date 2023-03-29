Реплика ⟩ Александр Чаплыгин: лишение неграждан права голоса неправильно и аморально

Прежде всего, нужно помнить, что когда мы говорим о местных гражданах РФ, речь идет о людях, которые живут в Эстонии с момента восстановления независимости, которые все это время исправно соблюдали законы нашей страны и, что немаловажно, платили здесь налоги. И продолжают это делать сейчас, что бы ни происходило в России.

Необходимо учитывать и тот факт, что большинство местных граждан РФ приобрели это гражданство не по велению души, а в силу обстоятельств, созданных не Россией, а эстонским государством. Все помнят, какой кошмар творился в 1990-е годы не только с получением эстонского гражданства, но даже с элементарной легализацией своего пребывания в Эстонии.

Чего добьется эстонское государство, если лишит граждан РФ или всех людей без гражданства избирательного права? Прежде всего, полностью выкинет этих людей из общественной и политической жизни страны. И это никоим образом не повысит их уровень лояльности.

Напротив, многие из них затаят обиду на государство, которое с полным правом считают своим. Ведь любовь граждан к своему государству, и это аксиома, должна быть взаимной.

Лишением избирательного права наше государство подтолкнет значительную часть своих жителей к обособлению, если не сказать к маргинализации. Мы своими руками создадим в собственной стране некий анклав, обитатели которого не будут в полной мере ощущать себе частью нашего государства.