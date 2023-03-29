Новая коалиция среди прочего обсуждает вопрос о лишении людей без гражданства или же только граждан России права голоса на муниципальных выборах. Как ни поверни, но это плохая идея. Более того, это идея во всех отношениях вредная для Эстонской Республики, пишет член Рийгикогу от Центристской партии Александр Чаплыгин.
Реплика ⟩ Александр Чаплыгин: лишение неграждан права голоса неправильно и аморально
Прежде всего, нужно помнить, что когда мы говорим о местных гражданах РФ, речь идет о людях, которые живут в Эстонии с момента восстановления независимости, которые все это время исправно соблюдали законы нашей страны и, что немаловажно, платили здесь налоги. И продолжают это делать сейчас, что бы ни происходило в России.
Необходимо учитывать и тот факт, что большинство местных граждан РФ приобрели это гражданство не по велению души, а в силу обстоятельств, созданных не Россией, а эстонским государством. Все помнят, какой кошмар творился в 1990-е годы не только с получением эстонского гражданства, но даже с элементарной легализацией своего пребывания в Эстонии.
Чего добьется эстонское государство, если лишит граждан РФ или всех людей без гражданства избирательного права? Прежде всего, полностью выкинет этих людей из общественной и политической жизни страны. И это никоим образом не повысит их уровень лояльности.
Напротив, многие из них затаят обиду на государство, которое с полным правом считают своим. Ведь любовь граждан к своему государству, и это аксиома, должна быть взаимной.
Лишением избирательного права наше государство подтолкнет значительную часть своих жителей к обособлению, если не сказать к маргинализации. Мы своими руками создадим в собственной стране некий анклав, обитатели которого не будут в полной мере ощущать себе частью нашего государства.
Таким образом, лишение людей без гражданства права голоса не просто аморально, но и вредно, прежде всего для безопасности государства. В то время как их нынешнее право принимать участие в распределении собственных налогов - та нить, которая связывает их со страной проживания. Мы же не хотим, чтобы сотни тысяч наших людей почувствовали себя в нашей стране чужими?