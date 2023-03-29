Комиссия спорта высших достижений ЭОК утвердила новые списки спортсменов и их тренеров, которые входят в Team Estonia. Списки вступят в силу с первого апреля 2023 года.
ЭОК сделал для Нины Петрыкиной исключение при распределении субсидий
По словам вице-президента ЭОК и председателя комиссии спорта высших достижений Эриха Тейгамяги, предложения были тщательно проанализированы на встречах с представителями спортивных федераций.
«Во вторник комиссия ЭОК встретилась с представителями зимних видов спорта, заслушала предложения о поддержке лучших спортсменов и их тренеров и приняла соответствующие решения», — пояснил Тейгамяги.
Например, комиссия постановила выделить фигуристке Нине Петрыкиной, занявшей шестое место на чемпионате Европы и девятое место на чемпионате мира, субсидию уровня B сроком на один год.
«Петрыкина очень успешно представляла Эстонию в этом году, обеспечив нашей стране два места в следующих титульных соревнованиях для фигуристок-одиночниц. Ей не хватило 0,6 балла до 8-го места на чемпионате мира, поэтому мы решили повысить субсидирование», — сказал Тейгамяги.
Помимо Тейгамяги, в состав комиссии спорта высших достижений ЭОК входят Аго Марквардт, Эвели Сауэ, Яан Кирсипуу, Яан Талтс, Прийт Ильвер и Тыну Тынисте.