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ЭОК сделал для Нины Петрыкиной исключение при распределении субсидий

rus.postimees.ee
ЭОК сделал для Нины Петрыкиной исключение при распределении субсидий
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Нина Петрыкина.
Нина Петрыкина. Фото: Madis Veltman

Комиссия спорта высших достижений ЭОК утвердила новые списки спортсменов и их тренеров, которые входят в Team Estonia. Списки вступят в силу с первого апреля 2023 года.

По словам вице-президента ЭОК и председателя комиссии спорта высших достижений Эриха Тейгамяги, предложения были тщательно проанализированы на встречах с представителями спортивных федераций.

«Во вторник комиссия ЭОК встретилась с представителями зимних видов спорта, заслушала предложения о поддержке лучших спортсменов и их тренеров и приняла соответствующие решения», — пояснил Тейгамяги.

Например, комиссия постановила выделить фигуристке Нине Петрыкиной, занявшей шестое место на чемпионате Европы и девятое место на чемпионате мира, субсидию уровня B сроком на один год.

«Петрыкина очень успешно представляла Эстонию в этом году, обеспечив нашей стране два места в следующих титульных соревнованиях для фигуристок-одиночниц. Ей не хватило 0,6 балла до 8-го места на чемпионате мира, поэтому мы решили повысить субсидирование», — сказал Тейгамяги.

Помимо Тейгамяги, в состав комиссии спорта высших достижений ЭОК входят Аго Марквардт, Эвели Сауэ, Яан Кирсипуу, Яан Талтс, Прийт Ильвер и Тыну Тынисте.

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