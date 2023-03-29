ГАЛЕРЕЯ ⟩ На Штромке началась ликвидация загрязнения нефтепродуктами

Старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап сообщила, что после возведения вала с части загрязненной территории, которая находится в море, будет откачана вода, и есть надежда, что в четверг загрязнение будет раскопано.

По словам старейшины, загрязненный грунт будет вывезен в кратчайшие сроки, но перед этим его необходимо высушить.

План ликвидации загрязнения также предусматривает взятие проб почвы и лабораторный анализ для подтверждения удаления нефтепродуктов. Работы должны быть завершены к концу следующей недели.

В конце июня 2022 года на пляже Штромка под водой было обнаружено загрязнение нефтепродуктами. Исследование показало, что загрязнение возникло, скорее всего, из старого трубопровода, куда десятки лет назад нефтепродукты попали из котельных, работавших на жидком топливе. Исследование загрязнения провело предприятие REI GeotehnikaOÜ.

На основе исследования Inseneribüroo Steiger OÜ составило план ликвидации загрязнения. Через месяц в прибрежном парке на Штромке в нескольких сотнях метров от моря обнаружили второе загрязнение, на которое указала жидкая маслянистая масса, выступающая из-под земли. В ходе раскопок, которые районная управа по разрешению Департамента окружающей среды провела в тот же день, из-под земли выкопали 7,5 тонн остатков битума. Загрязнение было утилизировано, а территория приведена в порядок уже на следующий день.