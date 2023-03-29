Полицейский рейд у школ: в отношении трех несовершеннолетних начаты производства

Курессаареское отделение полиции сообщило в Facebook, что стражи порядка отправились проверить поступившую от школ и молодежных работников информации, что поблизости от школ и других детских учреждений молодые люди употребляют табачные изделия.

«Мы проверили около 30 молодых людей и изъяли у несовершеннолетних сигареты, электронные сигареты и жидкости к ним. Также мы поймали троих несовершеннолетних потребителей табачных изделий, в отношении которых были начаты производства о проступке. Молодые люди придут побеседовать участковым, чтобы найти оптимальное решение, как сохранить свое здоровье и не употреблять табачные изделия в будущем», - сообщили в полиции.