В Эстонии постепенно внедряется обязательство сортировать мусор. С первого апреля все жители столицы должны сортировать биоотходы, а к концу 2023 года эта обязанность ляжет и на все местные самоуправления. Почему тема сортировки так остро стоит последнее время, и действительно ли настолько важно выкидывать, например, банановую кожуру отдельно от упаковки, скажем, котлет?
«Автобус в Таллинне работает на топливе из наших картофельных очисток». Почему важно сортировать мусор?
По словам Сигрид Соомлайс, руководителя отдела организации окружающей среды Министерства окружающей среды, ежегодно эстонские домохозяйства производят более 500 000 тонн бытовых отходов, или около 380 килограммов на человека. Это очень большое количество материала, большая часть которого может быть повторно использована и превращена в нечто новое.
Тем не менее, чтобы повторно использовать материал, необходимо, чтобы отходы разделялись по видам уже в месте их возникновения, то есть в домах людей. «Если все отходы попадают в поток бытовых отходов, то материал уже не может быть использован повторно, так как, например, биоотходы загрязняют и портят бумажную и картонную упаковку, которая в противном случае могла бы быть переработана», - сказала Соомлайс.
Эстонии удается перерабатывать лишь 30% отходов
Эстония поставила перед собой цель: к 2025 году перерабатывать в качестве материала 55% смешанных бытовых отходов, образующихся в стране. По словам Марион Леэтмаа, специалиста по коммуникациям мусороперерабатывающего предприятия Ragn-Sell, сегодня Эстонии удается перерабатывать лишь 30% отходов - и этот процент остается стабильным на протяжении последних десяти лет.
«Переработка материалов имеет решающее значение для ресурсной и экологической устойчивости. То, что мы забираем домой из магазина, - это не мусор, а природный ресурс, который можно повторно использовать в качестве материала. В среднем мы можем сэкономить 40-90% выбросов CO2 за счет переработки упаковки по сравнению с материалами, произведенными из природных ресурсов», - сказала Леэтмаа.
«Кроме того, недавнее исследование Стокгольмского института в Эстонии показало, что наибольшую долю отходов, образующихся в наших домах, составляют биоотходы (33%) и макулатура (18%). Именно эти виды отходов являются наиболее важными для начала сортировки. Если бы все семьи сортировали биоотходы и макулатуру, то это уже составило бы 50% от общего потока отходов», - отметила она.
То, что мы забираем домой из магазина, - это не мусор, а природный ресурс, который можно повторно использовать в качестве материала.
Марион Леэтмаа, специалист по коммуникациям мусороперерабатывающего предприятия Ragn-Sell
За последнее десятилетие количество бытовых отходов значительно увеличилось
Сигрид Соомлайс отметила, что если десять лет назад на одного человека приходилось в среднем 350 кг бытовых отходов, то сейчас этот показатель вырос до более чем 380 кг. «Статистика показывает, что значительного увеличения сбора по типам отходов не произошло. Однако требование Закона об отходах, которое вступит в силу в конце 2023 года, о том, что каждое домохозяйство должно собирать биоотходы отдельно и помещать их в контейнер или компостировать дома, безусловно, окажет значительное влияние.
По ее словам, основная проблема, с которой сегодня сталкиваются люди, это наличие необходимых контейнеров. «В случае с многоквартирными домами каждый житель зависит от совместных решений о том, какие контейнеры заказывать. В случае с частными домами решение принимается индивидуально, но в пределах лимитов, установленных местным самоуправлением», - добавила она.
Главное - начать
Руководитель отдела организации окружающей среды рекомендует начать с сортировки биоотходов - отделив их от остального мусора, вы сможете значительно сократить количество смешанных отходов, заполняющих контейнер.
«Биоотходы следует собирать в открытый контейнер, чтобы воздух мог проникать внутрь, и они не издавали неприятный запах. Если вы привыкли собирать мусор в мешки, вы также можете купить в магазинах биоразлагаемые мешки с маркировкой. Также нет необходимости заменять существующее мусорное ведро на кухне. Самое разумное - разделить имеющееся мусорное ведро на сектора, поскольку количество производимых вами отходов не изменится только от того, что вы начнете их сортировать», - посоветовала Соомлайс.
«Чем больше мы собираем биоотходов отдельно, тем больше их можно использовать, например, для производства биогаза и компоста, а также в качестве удобрения на полях. Чем больше мы сможем заменить ископаемое топливо и минеральные удобрения биоотходами, тем больший вклад мы внесем в экологию и экономику Эстонии. Кроме того, приятно осознавать, например, когда едешь в автобусе в Таллинне, он работает на топливе из наших картофельных очисток», - отметила она.
В конце концов, важно, чтобы каждый из нас вносил свой вклад в меру своих возможностей. Совместными небольшими шагами мы сможем сделать так, чтобы ценные материалы в Эстонии не пропадали зря, а мы могли сохранить наши природные ресурсы и окружающую среду за счет большей переработки.