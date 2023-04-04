«Автобус в Таллинне работает на топливе из наших картофельных очисток». Почему важно сортировать мусор?

По словам Сигрид Соомлайс, руководителя отдела организации окружающей среды Министерства окружающей среды, ежегодно эстонские домохозяйства производят более 500 000 тонн бытовых отходов, или около 380 килограммов на человека. Это очень большое количество материала, большая часть которого может быть повторно использована и превращена в нечто новое.

Тем не менее, чтобы повторно использовать материал, необходимо, чтобы отходы разделялись по видам уже в месте их возникновения, то есть в домах людей. «Если все отходы попадают в поток бытовых отходов, то материал уже не может быть использован повторно, так как, например, биоотходы загрязняют и портят бумажную и картонную упаковку, которая в противном случае могла бы быть переработана», - сказала Соомлайс.

Эстонии удается перерабатывать лишь 30% отходов

Эстония поставила перед собой цель: к 2025 году перерабатывать в качестве материала 55% смешанных бытовых отходов, образующихся в стране. По словам Марион Леэтмаа, специалиста по коммуникациям мусороперерабатывающего предприятия Ragn-Sell, сегодня Эстонии удается перерабатывать лишь 30% отходов - и этот процент остается стабильным на протяжении последних десяти лет.