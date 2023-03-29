Наручники, наркотики, алкоголь – к чему приводит безучастие родителей

Несколько недель назад полицию в Тарту вызвали в многоквартирный дом, где перед полицией предстала картина в виде квартиры, полной пьяных несовершеннолетних, среди которых были и достигшие совершеннолетия молодые люди. Когда вызвали отца несовершеннолетнего, он, к удивлению полиции, стал оправдывать поведение юноши, и вовсе счел необходимым поставить под сомнение поведение полицейских.
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