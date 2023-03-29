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Наручники, наркотики, алкоголь – к чему приводит безучастие родителей

Эйли Арула
, журналист
Наручники, наркотики, алкоголь – к чему приводит безучастие родителей
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Тартуская полиция во время выборочной проверки задержала 14-летнего юношу за рулем арендованного автомобиля. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что он арендовал автомобиль, используя данные кредитной карты своих родителей.
Тартуская полиция во время выборочной проверки задержала 14-летнего юношу за рулем арендованного автомобиля. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что он арендовал автомобиль, используя данные кредитной карты своих родителей. Фото: Jürgen Puistaja

Несколько недель назад полицию в Тарту вызвали в многоквартирный дом, где перед полицией предстала картина в виде квартиры, полной пьяных несовершеннолетних, среди которых были и достигшие совершеннолетия молодые люди. Когда вызвали отца несовершеннолетнего, он, к удивлению полиции, стал оправдывать поведение юноши, и вовсе счел необходимым поставить под сомнение поведение полицейских.

По словам начальника полицейского участка Андруса Реймаа, это был первый случай за его более чем тридцатилетний стаж работы, когда вместо разрешения ситуации родитель встал на защиту пьяного юноши и этим распалил всю группу молодых людей.

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