Наручники, наркотики, алкоголь – к чему приводит безучастие родителей

Тартуская полиция во время выборочной проверки задержала 14-летнего юношу за рулем арендованного автомобиля. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что он арендовал автомобиль, используя данные кредитной карты своих родителей.

Несколько недель назад полицию в Тарту вызвали в многоквартирный дом, где перед полицией предстала картина в виде квартиры, полной пьяных несовершеннолетних, среди которых были и достигшие совершеннолетия молодые люди. Когда вызвали отца несовершеннолетнего, он, к удивлению полиции, стал оправдывать поведение юноши, и вовсе счел необходимым поставить под сомнение поведение полицейских.