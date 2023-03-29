Сегодня с двух до пяти часов на площади в Пярну можно было посмотреть на бронемашины и военное снаряжение британского подразделения, входящего в состав боевой группы НАТО.
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Фото ⟩ НАТО доставил в Пярну бронемашины и другую военную технику
НАТО доставил в Пярну бронемашины и другую военную технику
Офицер по связям с общественностью НАТО Адам Флюитт сказал, что были доставлены две военные патрульные машины Mastiff, топливозаправщик, recovery - спасательная машина, буксировочная машина с краном для подъема тяжелых грузов.