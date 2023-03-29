Посол США в Эстонии: нужно урезать финансирование российской военной машины

«Бюро данных по борьбе с отмыванием денег делает финансовый сектор Эстонии безопаснее, что идет на пользу всему миру, - сказал Кент. - В современном мире, где денежные переводы, торговля криптовалютой и киберпреступность происходят быстрее, чем вы успеваете провести пальцем по телефону, работающее и эффективное бюро данных по борьбе с отмыванием денег крайне важно для защиты финансовой системы государства. Эстония — надежный партнер для США, и мы продолжаем использовать все возможности для сотрудничества и вашей поддержки».

Конференция проходит после недавнего анализа взаимной оценки Moneyval, который оценил режим борьбы с отмыванием денег и финансовым терроризмом (AML/CFT) Эстонии и нашел, что Эстония обладает сильными международным сотрудничеством и возможностями бюро данных по борьбе с отмыванием денег.

Кент отметил, что Эстонии предстоит важная работа по укреплению предупреждения и выявления финансовых преступлений и привлечения к ответственности виновных.

США привержены поддержке Эстонии в борьбе с финансовыми преступлениями. В составе FIU на полную ставку работает советник по экономическим преступлениям из Министерства финансов США, чтобы повышать способности Эстонии в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Региональный юридический советник из Министерства юстиции США сотрудничает с правовыми органами, прокурорами и судьями во всех Балтийских странах, чтобы повышать эффективность борьбы с международными преступлениями.