Фото ⟩ Укравшие ящик для пожертвований пришли в церковь покаяться. Но деньги не вернули

Ворам пришлось приложить много усилий, чтобы снять металлический ящик для пожертвований с основания. Пастор Лухаметс сказал, что ящик был прикреплен к металлическому каркасу, поэтому его нельзя было просто забрать. На момент кражи в ящике было примерно несколько сотен евро.

Другие случаи

После того как записи с камер видеонаблюдения были размещены в социальных сетях, пастор Лухаметс вскоре получил полезные наводки. Наконец, он смог напрямую пообщаться с одним из нарушителей через сообщения в Facebook. «Они пообещали прийти сегодня, надеюсь, у них хватит мудрости, чтобы принести и украденный ящик для пожертвований с его содержимым», - сказал Лухаметс вчера утром.

Вчера днем воры вернулись в церковь Святого Павла. Ящик для пожертвований принесли, но не его содержимое. Они пообещали, что вернут сумму, которая была в ящике, в начале месяца, поскольку сейчас они сами остро нуждались в этих деньгах.

«Это была очень приятная встреча», - сказал пастор Лухаметс. Он добавил, что ящик представляет для церкви даже большую ценность, чем ее содержимое. При этом пастор надеется, что люди, взявшие деньги из ящика, сдержат свое обещание перед Богом и вернут деньги. «Они были готовы просить перед Богом прощения за свои грехи, поэтому сегодня им был прощен этот поступок», - добавил пастор.

«Этот случай - пример для других, поскольку, когда мы каемся в своем грехе, признаем свои нарушения, мы понимаем, почему Иисус страдал на кресте, мы также понимаем смысл пасхальных праздников, которые нас скоро ждут», - сказал пастор.

Воров видели в церкви Святого Павла и раньше. И ранее предпринимались попытки вынести ящик для пожертвований из церкви Святого Павла и забрать его содержимое, но до этого момента безрезультатно.