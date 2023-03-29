РЕПОРТАЖ ⟩ Что происходило в Киево-Печерской Лавре в день, когда ее должна была освободить московская церковь

Спокойный день

Именно в позиции главы государства митрополит Павел усматривал корень всех бед церкви - а ведь еще недавно тот приходил и просил благословения выдвигаться в президенты, серчал он.

Митрополит Павел снова сделал несколько громких заявлений. Фото: BBC

Министра культуры Александра Ткаченко - именно он в последнее время является главным «голосом» власти в вопросе Лавры - Павел называл «одержимым буйством, злобой и диавольским взбешением».

Нервное настроение наместника Лавры, возможно, объяснялось тем, что многие ожидали от сегодняшнего дня столкновений и беспорядков.

Поводов для тревоги добавляли вести из Ивано-Франковска на западе Украины: там накануне активисты и правоохранители, вооружившись решением суда, силой «освободили» от священников и верующих последний в городе храм, принадлежавший УПЦ.

Однако среда прошла в Лавре тихо и мирно. Противники УПЦ - а таковых, по крайней мере, если судить по настроениям, царящим в соцсетях, в Украине тоже довольно много, - на потенциальное поле боя не явились.

Уже ближе к обеду сторонники УПЦ расходились от монастыря, по дороге убеждая журналистов, что ничего «московского» в их церкви больше нет, и уверяя, что придут сюда и завтра, и послезавтра, и сколько нужно будет. Именно к этому призвал паству УПЦ тот же митрополит Павел.