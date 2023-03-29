Европейские фермеры бьют тревогу: украинского зерна слишком много

Затем президент Румынии Клаус Йоханнис обвинил Комиссию в игнорировании «огромных жертв» Румынии, на которые страна пошла, чтобы помочь украинскому экспорту зерна. Йоханнис потребовал от Брюсселя увеличить сумму компенсации как минимум на 10 миллионов евро.

Президент Европейского совета Шарль Мишель также посетил Бухарест в понедельник и признал роль Румынии в создании альтернативных торговых путей для Украины, добавив, что страна помогла обеспечить жизненно важный источник дохода для истерзанного войной соседа. «Но я знаю, что это негативно сказалось на румынских фермерах, - заявил он. - Мы должны рассмотреть вопрос об увеличении суммы помощи».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также запросил большую сумму, назвав предложение Брюсселя недостаточным. «Европейская комиссия должна нам больше помогать», - сказал он во вторник в Бухаресте.

Члены ЕС проголосуют за пакет помощи фермерам в этот четверг.

Порты заблокированы

Фермеры в Румынии угрожают начать общенациональные акции протеста в следующем месяце из-за «смехотворных льгот». В Польше фермеры недавно забросали яйцами министра сельского хозяйства Хенрика Ковальчика, назвав его предателем, который разрушил жизни людей. Оппозиция также пользуется ситуацией и теперь требует отставки министра.

Министерство сельского хозяйства Польши объявило, что планирует начать субсидирование поставок украинской кукурузы и пшеницы в грузовые порты, чтобы стимулировать перепродажу из Польши.

Однако в Румынии пропускная способность логистических центров является проблемой. По словам Цезара Георге, советника румынского Минсельхоза, на складах румынских портов уже слишком много украинского зерна. «За свою 20-летнюю карьеру в агрокомпании я таких [очередей] не видел», - добавил Георге.

По словам местных румынских фермеров, они не могут продать свой урожай из-за обилия зерна из Украины. «Транзит зерна из Украины больше всего влияет на румынских фермеров, - сказал Александр Бачу, который выращивает зерно на площади около 2200 гектаров на юго-востоке Румынии. - У них на складах есть нереализованная пшеница прошлогоднего урожая».