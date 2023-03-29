Беспошлинный доступ украинского зерна на рынок Европейского союза (ЕС) вызывает разочарование у польских и румынских аграриев, которые считают, что Брюссель должен компенсировать им убытки, вызванные допуском дешевого украинского зерна на общий рынок.
Европейские фермеры бьют тревогу: украинского зерна слишком много
После вторжения России в Украину в прошлом году ЕС отменил тарифы и объемные квоты на импорт украинского зерна, что позволило направить часть украинского зерна, заблокированного Москвой, по автомобильным и железнодорожным сетям в Польшу и Румынию. Однако теперь в этих странах появилось неожиданно большое количество дешевого зерна, что сделало жизнь местных фермеров очень сложной, пишет Financial Times.
По словам главы польского сельскохозяйственного движения Agrounia Михала Колодзейчака, цены местами упали вдвое. «Если в прошлом году цены на зерно составляли около 1500 злотых (300 евро) за тонну, то сегодня цены ниже 1000 злотых, а иногда даже достигают 750 злотых», - сказал глава сельскохозяйственной организации.
По мнению Колодзейчака, польские власти должны в будущем разрешать ввозить в Польшу только то украинское зерно, которое будет вывезено из страны. «Польское правительство и Европейский союз не осознали серьезности ситуации», - добавил Колодзейчак.
Однако, по словам главы граничащего с Украиной Люблинского воеводства Леха Справкара, Польше пока не удалось реэкспортировать украинское зерно. На прошлой неделе Sprawka сообщил радио TOK FM, что только около 4000 тонн из почти 800 000 тонн зерна, прибывших в Польшу в этом году, предназначены для стран за пределами ЕС, включая Африку.
Европейские субсидии не удовлетворяют фермеров
На заседании Совета Европы в Брюсселе на прошлой неделе Еврокомиссия предложила выплатить в общей сложности 56,3 миллионов евро понесшим убытки аграриям для смягчения последствий «переизбытка» зерна из Украины. Согласно этому плану, Румыния получит 10 миллиона евро, Польша - 29,5 миллиона евро и Болгария - 16,7 миллиона евро.
Затем президент Румынии Клаус Йоханнис обвинил Комиссию в игнорировании «огромных жертв» Румынии, на которые страна пошла, чтобы помочь украинскому экспорту зерна. Йоханнис потребовал от Брюсселя увеличить сумму компенсации как минимум на 10 миллионов евро.
Президент Европейского совета Шарль Мишель также посетил Бухарест в понедельник и признал роль Румынии в создании альтернативных торговых путей для Украины, добавив, что страна помогла обеспечить жизненно важный источник дохода для истерзанного войной соседа. «Но я знаю, что это негативно сказалось на румынских фермерах, - заявил он. - Мы должны рассмотреть вопрос об увеличении суммы помощи».
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также запросил большую сумму, назвав предложение Брюсселя недостаточным. «Европейская комиссия должна нам больше помогать», - сказал он во вторник в Бухаресте.
Члены ЕС проголосуют за пакет помощи фермерам в этот четверг.
Порты заблокированы
Фермеры в Румынии угрожают начать общенациональные акции протеста в следующем месяце из-за «смехотворных льгот». В Польше фермеры недавно забросали яйцами министра сельского хозяйства Хенрика Ковальчика, назвав его предателем, который разрушил жизни людей. Оппозиция также пользуется ситуацией и теперь требует отставки министра.
Министерство сельского хозяйства Польши объявило, что планирует начать субсидирование поставок украинской кукурузы и пшеницы в грузовые порты, чтобы стимулировать перепродажу из Польши.
Однако в Румынии пропускная способность логистических центров является проблемой. По словам Цезара Георге, советника румынского Минсельхоза, на складах румынских портов уже слишком много украинского зерна. «За свою 20-летнюю карьеру в агрокомпании я таких [очередей] не видел», - добавил Георге.
По словам местных румынских фермеров, они не могут продать свой урожай из-за обилия зерна из Украины. «Транзит зерна из Украины больше всего влияет на румынских фермеров, - сказал Александр Бачу, который выращивает зерно на площади около 2200 гектаров на юго-востоке Румынии. - У них на складах есть нереализованная пшеница прошлогоднего урожая».
По словам Бачу, времени на решение проблемы мало, потому что новый сезон сбора урожая не за горами. «У румынских фермеров осталось три месяца, чтобы продать прошлогодний урожай. Пока мы не можем этого сделать из-за проблем с транзитом», - пояснил Бачу.