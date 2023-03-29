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Фото ⟩ Взятая из приюта собака спасла жизнь своему хозяину

Взятая из приюта собака спасла жизнь своему хозяину
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По словам Ааво Кулдсаара, и собаки, и дети постоянно учатся, даже если их напрямую не учат. Слева направо: Кулла, Ааво, Луна и Симона. Обе собаки попали в семью из приюта.
По словам Ааво Кулдсаара, и собаки, и дети постоянно учатся, даже если их напрямую не учат. Слева направо: Кулла, Ааво, Луна и Симона. Обе собаки попали в семью из приюта. Фото: Mailiis Ollino

Житель Аудру Ааво Кульдсаар обязан своей жизнью Симоне, которую когда-то забрал из приюта. Семь лет назад хозяина сморил послеполуденный сон, но его четвероногий друг отчаянно пытался его разбудить. Приподнявшийся с дивана хозяин чуть не потерял сознание, поскольку уровень сахара в его крови упал до единицы.

Никогда ни до, ни после собака не вела себя так, и уровень сахара у Кульдсаара никогда не опускался ниже двух. Кульдсаар, у которого в четыре года был диагностирован диабет первого типа, уверен, что тогда Симона спасла ему жизнь.

Симона, похожая на западносибирскую лайку и колли, попала к Кульдсаару из Пярнуского приюта для животных девять лет назад. Поскольку здоровье Кульдсаара начало ухудшаться, он надеялся, забрав собаку, остепениться. «Раньше я не мог позволить себе животное из-за своего активного образа жизни. Я решил изменить ритм своей жизни и верил, что собака поможет мне в этом», - вспоминает 41-летний Кульдсаар.

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