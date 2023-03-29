Житель Аудру Ааво Кульдсаар обязан своей жизнью Симоне, которую когда-то забрал из приюта. Семь лет назад хозяина сморил послеполуденный сон, но его четвероногий друг отчаянно пытался его разбудить. Приподнявшийся с дивана хозяин чуть не потерял сознание, поскольку уровень сахара в его крови упал до единицы.
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Фото ⟩ Взятая из приюта собака спасла жизнь своему хозяину
Взятая из приюта собака спасла жизнь своему хозяину
Никогда ни до, ни после собака не вела себя так, и уровень сахара у Кульдсаара никогда не опускался ниже двух. Кульдсаар, у которого в четыре года был диагностирован диабет первого типа, уверен, что тогда Симона спасла ему жизнь.