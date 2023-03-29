Сегодня в выпуске:

- Что происходит с государственными финансами? Дефицит бюджета может составить не один, а уже полтора миллиарда евро!

- Коротко о событиях в стране: химиотерапию будут проводить в Ида-Вирумаа, об открытии новой сверхсовременной аптеки в Рапла и что запретят использовать эстонским чиновникам.

- Сортировка отходов и переработка пластика являются одним из базовых принципов «зеленого перехода» к более экологичной экономике. Наша корреспондент отправилась знакомиться с работой отечественного стартапа, превращающего мусор в полезные вещи.

- Весна не за горами! Если вы подыскиваете новое экологичное средство передвижения, то самое время ознакомиться с последними сандинавскими трендами в сфере производства электровелосипедов.

- Мировые новости: про сход оползня в Эквадоре, из-за чего в Японии уничтожат полмиллиона кур и почему дети в Великобритании становятся все более агрессивными.

- 5 апреля в Эстонском музее кино состоится показ культового неонуарного британского триллера 1960-х годов «Жертва». Что за история показана в фильме, и с чьего выступления начнется кинопоказ — в нашем сюжете.

«Новости в 7» за 29 марта: дефицит госбюджета уже полтора миллиарда, во что превращаются отходы пластика, новые электровелотренды и показ скандального фильма про гомосексуальность