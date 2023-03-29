Сделка века или потенциальный провал? Enefit Green приобрела у Eesti Energia проект морского парка ветрогенераторов Лийви

5 января правительство уполномочило министра финансов принять решение об отделении морского парка ветрогенераторов Лийви от Eesti Energia. В феврале министр финансов одобрила план разделения Eesti Energia AS и утвердила устав Liivi Offshore OÜ. В марте министр дала согласие на отчуждение Liivi Offshore OÜ в пользу Enefit Green, за этим последовали подготовка сделки и аудит условий.

По плану, мощность морского парка ветрогенераторов в Рижском заливе составит 1 гигаватт, ориентировочно он будет производить около 4 тераватт-часов в год. Парк будет расположен в зоне между островом Кихну и побережьем Хяэдемеэсте. Сейчас ведутся необходимые для оценки экологического воздействия исследования и предварительный анализ технического решения ветропарка. Государство инициировало специальную планировку для подключения парка к электросети. В 2021 году концерн Eesti Energia заключил соглашение о сотрудничестве для строительства парка ветрогенераторов в открытом море с девелопером Ørsted.