Государство повысило ставки зарплат медицинских работников

Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что министр здоровья и труда Пеэп Петерсон в начале марта согласовал проект постановления, устанавливающего перечень медуслуг и условия оказания медуслуг, которые являются основанием для перенятия Кассой здоровья обязанности по оплате медицинских услуг, оказанных застрахованному лицу; общая стоимость изменений составляет 131,4 млн евро и, согласно проекту, они вступят в силу с 1 апреля.

По новым условиям Касса здоровья и отраслевые союзы согласовали коллективный договор, подписанный 20 января.

В рамках изменений увеличится финансирование практически всех медицинских услуг, в том числе увеличатся выплаты медицинским работникам, отмечается в проекте постановления.

Например, базовое пособие семейного врача, работающего по утвержденному списку, увеличивается на 7,9% до 2416 евро, базовое пособие семейного врача, работающего в центре здоровья по утвержденному списку, увеличивается на 9,4% до 5201 евро, а надбавка для второй семейной медсестры, работающей полный рабочий день, список семейного врача увеличивается на 18,4 процента до 2 572 евро.

Почасовая оплата труда врачей по новым тарифам составит 17,88 евро в час вместо нынешних 14,90 евро, врачей-специалистов - 19,45 евро в час вместо 16,2 евро, клинических психологов - 13,9 евро, медсестер, акушерок и опорных специалистов здравоохранения - 10,9 евро в час вместо нынешних 9,05 евро.