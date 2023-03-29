Правительство в четверг одобрило постановление, в соответствии с которым с 1 апреля в Эстонии повысятся ставки заработной платы медработников, повышение состоится в соответствии с подписанным 20 января этого года новым коллективным договором.
Государство повысило ставки зарплат медицинских работников
Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что министр здоровья и труда Пеэп Петерсон в начале марта согласовал проект постановления, устанавливающего перечень медуслуг и условия оказания медуслуг, которые являются основанием для перенятия Кассой здоровья обязанности по оплате медицинских услуг, оказанных застрахованному лицу; общая стоимость изменений составляет 131,4 млн евро и, согласно проекту, они вступят в силу с 1 апреля.
По новым условиям Касса здоровья и отраслевые союзы согласовали коллективный договор, подписанный 20 января.
В рамках изменений увеличится финансирование практически всех медицинских услуг, в том числе увеличатся выплаты медицинским работникам, отмечается в проекте постановления.
Например, базовое пособие семейного врача, работающего по утвержденному списку, увеличивается на 7,9% до 2416 евро, базовое пособие семейного врача, работающего в центре здоровья по утвержденному списку, увеличивается на 9,4% до 5201 евро, а надбавка для второй семейной медсестры, работающей полный рабочий день, список семейного врача увеличивается на 18,4 процента до 2 572 евро.
Почасовая оплата труда врачей по новым тарифам составит 17,88 евро в час вместо нынешних 14,90 евро, врачей-специалистов - 19,45 евро в час вместо 16,2 евро, клинических психологов - 13,9 евро, медсестер, акушерок и опорных специалистов здравоохранения - 10,9 евро в час вместо нынешних 9,05 евро.
Для техников скорой помощи новая почасовая ставка составит 9,1 евро в час вместо прежних 7,6 евро, для техников неотложной медицины - 9,4 евро в час вместо прежних 8,05 евро, для клинических психологов будет 13,9 евро в час вместо прежних 11,50 евро и для работников по уходу 6,9 евро в час вместо прежних 5,70 евро.
Предельная цена услуги общегосударственной линии телефонной консультации семейного врача за один календарный месяц вырастет на 10,3 процента и составит 24 213 евро.
Чтобы снизить нагрузку на отделения неотложной помощи Таллинна и Тарту и ускорить лечение пациентов, Касса здоровья покроет дополнительные расходы, связанные с дежурством дополнительной медицинской сестры по триажу и дополнительным круглосуточным дежурством медиков в больницах Таллинна и Тарту на сумму около 2,3 млн евро.
Также с апреля Касса здоровья начнет финансировать новый доказательный и экономически эффективный госпитальный препарат для лечения цитомегаловирусной виремии, а также расширит список показаний для целевой группы пациентов с тяжелой формой рака почки препаратами и обновит условия применения для биологического лечения ревматизма.
В связи с начавшимся в 2023 году проектом эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов, будут добавлены предельные цены на лечебную услугу эндопротезирования. Благодаря успешному завершению пилотного проекта по оказанию помощи при инсульте будут добавлены услуги по координации лечебной помощи при инсульте.
Изменения, внесенные в перечень медицинских услуг, утверждены решением Совета Кассы здоровья от 17 февраля. Общая стоимость реализации постановления составляет 131,45 млн евро. Влияние изменения учтено в бюджете Кассы здоровья. Изменения вступят в силу с 1 апреля.
Дополнительных расходов для государственного бюджета не будет.