Министр финансов Аннели Аккерманн (Партия реформ) направила Совету Eesti Energia письмо, в котором рекомендует пересмотреть премии уходящих руководителей компании, так как утверждается, что их работа была недостаточной.
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Министр хочет пересмотреть премии уходящих в отставку руководителей Eesti Energia
Министр хочет пересмотреть премии уходящих в отставку руководителей Eesti Energia
По словам Аккерманн, сотрудничество правления с общим собранием до сих пор было недостаточным. Она рекомендует совету «критически пересмотреть» решения о назначении премий членам правления, которые были приняты 28 февраля и 27 марта.
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