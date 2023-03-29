Министр хочет пересмотреть премии уходящих в отставку руководителей Eesti Energia

По словам Аккерманн, сотрудничество правления с общим собранием до сих пор было недостаточным. Она рекомендует совету «критически пересмотреть» решения о назначении премий членам правления, которые были приняты 28 февраля и 27 марта.

По словам Аккерманн, с правлением были и другие проблемы. «Недооценка безопасности обеспечения охлаждающей воды сланцевых электростанций и неоправданно медленное решение аварийных работ, что создало серьезный риск того, что в случае открытия шлюзов на реке Нарва практически все энергетическое производство остановилось бы, что, в свою очередь, поставило бы под угрозу всю электроэнергетическую систему Эстонии. Невыполнение директивы правительства республики: обеспечить контролируемые производственные мощности в 1000 МВт, и иное толкование этой директивы», - перечислила министр.