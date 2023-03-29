Государственный центр ИТ, который обслуживает около 70 государственных учреждений, хочет ограничить использование TikTok в веб-браузерах рабочих компьютеров.
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Киберугроза: эстонским чиновникам запретят использовать соцсеть TikTok
Киберугроза: эстонским чиновникам запретят использовать соцсеть TikTok
Сегодня министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван («Отечество») сообщил Forte, что TikTok будет заблокирован на всех рабочих устройствах государственных чиновников в этом месяце, но запрет не распространяется на личные телефоны чиновников.
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