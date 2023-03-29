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Киберугроза: эстонским чиновникам запретят использовать соцсеть TikTok

Лоора-Элизабет Ломп
Киберугроза: эстонским чиновникам запретят использовать соцсеть TikTok
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TikTok.
TikTok. Фото: Getty Images

Государственный центр ИТ, который обслуживает около 70 государственных учреждений, хочет ограничить использование TikTok в веб-браузерах рабочих компьютеров.

Сегодня министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван («Отечество») сообщил Forte, что TikTok будет заблокирован на всех рабочих устройствах государственных чиновников в этом месяце, но запрет не распространяется на личные телефоны чиновников.

Директор Государственного центра ИТ Эрго Тарс сказал Postimees, что каждое учреждение в Эстонии оценивает собственные риски и устанавливает соответствующие требования к информационной безопасности. «Департамент государственных информационных систем не рекомендует в рабочих устроиствах использовать приложения, которые не нужны для работы госучреждений и в отношении которых есть подозрение, что они собирают данные, которыми могут злоупотреблять - например, некоторые министерства уже запретили использование TikTok на рабочих устройствах сотрудников», - сказал Тарс.

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