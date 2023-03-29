Киберугроза: эстонским чиновникам запретят использовать соцсеть TikTok

Сегодня министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван («Отечество») сообщил Forte, что TikTok будет заблокирован на всех рабочих устройствах государственных чиновников в этом месяце, но запрет не распространяется на личные телефоны чиновников.

Директор Государственного центра ИТ Эрго Тарс сказал Postimees, что каждое учреждение в Эстонии оценивает собственные риски и устанавливает соответствующие требования к информационной безопасности. «Департамент государственных информационных систем не рекомендует в рабочих устроиствах использовать приложения, которые не нужны для работы госучреждений и в отношении которых есть подозрение, что они собирают данные, которыми могут злоупотреблять - например, некоторые министерства уже запретили использование TikTok на рабочих устройствах сотрудников», - сказал Тарс.