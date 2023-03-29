Искусственный интеллект как угроза человечеству. Маск и Возняк призвали сделать паузу в развитии технологий ИИ

В понедельник озабоченность по поводу этических и юридических последствий применения передовых технологий вроде ChatGPT выразило полицейское подразделение Евросоюза Европол, предупредивший о том, что потенциально эти системы могут использоваться для разных типов интернет-мошенничества - от фишинга до киберпреступлений, а также распространения дезинформации.

«Мне кажется, всем уже понятно, что искусственный интеллект открывает огромные возможности и может внести весомый вклад в создание лучшего будущего для всех нас, но не следует забывать и о связанных с этим рисках - предвзятости, дезинформации и даже манипуляциях, так что следовало бы облечь эти технологии в правила и установить над ними контроль, - заявила в связи с этим в интервью Би-би-си специалист в области защиты частных данных Ивана Бартолетти. - Нам необходимо создать атмосферу доверия, чтобы пользователи осознавали, что говорят с машиной, и что у этих машин могут быть сбои».