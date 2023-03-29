Отчет дал ответ, какой вид транспорта предпочитают жители Эстонии

Об этом BNS сообщила пресс-служба Elron, отметив, что рейтинг компаний показывает, как потребители воспринимают экологическую и социальную ответственность брендов. Во внимание принимались уровень осведомленности жителей Эстонии об устойчивости брендов, а также их отношение к брендам.

По данным Европейского агентства по окружающей среде, поезд производит 14 граммов выбросов парниковых газов на человека в пересчете на каждый пассажиро-километр. Для сравнения: средний выброс углерода на человека при использовании автомобиля в три раза выше, а при использовании автобусного транспорта - почти в пять раз выше.

По словам руководителя отдела управления движением Elron Маргуса Ыуна, с 2021 года все электропоезда Elron используют только экологически чистую энергию, а новые поезда компании также являются экологически чистыми электропоездами.

«Наша цель - предоставить пассажиру наилучший сервис. Если сегодня наличие мест на определенных рейсах имеет решающее значение в междугородном сообщении, то общий рост количества пассажиров и более высокая загрузка поездов - это именно то, что делает движение поездов экологически устойчивым», - пояснил Ыун.

Согласно данным отчета, самым устойчивым эстонским брендом в глазах жителей Эстонии является производитель кондитерской продукции Kalev, за которым следуют сеть магазинов Rimi, Coop, Fazer, телекоммуникационная компания Telia и Elron.