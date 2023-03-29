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Отчет дал ответ, какой вид транспорта предпочитают жители Эстонии

BNS
Отчет дал ответ, какой вид транспорта предпочитают жители Эстонии
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Согласно отчету Европейского индекса устойчивого развития брендов (Sustainable Brand Index, SBI) за этот год, по мнению участников дорожного движения в Эстонии, государственная железнодорожная компания Elron является самым устойчивым оператором пассажирских перевозок в транспортном секторе, а бренд Elron занял шестое место в рейтинге устойчивости бренда во всех областях.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Elron, отметив, что рейтинг компаний показывает, как потребители воспринимают экологическую и социальную ответственность брендов. Во внимание принимались уровень осведомленности жителей Эстонии об устойчивости брендов, а также их отношение к брендам.

По данным Европейского агентства по окружающей среде, поезд производит 14 граммов выбросов парниковых газов на человека в пересчете на каждый пассажиро-километр. Для сравнения: средний выброс углерода на человека при использовании автомобиля в три раза выше, а при использовании автобусного транспорта - почти в пять раз выше.

По словам руководителя отдела управления движением Elron Маргуса Ыуна, с 2021 года все электропоезда Elron используют только экологически чистую энергию, а новые поезда компании также являются экологически чистыми электропоездами.

«Наша цель - предоставить пассажиру наилучший сервис. Если сегодня наличие мест на определенных рейсах имеет решающее значение в междугородном сообщении, то общий рост количества пассажиров и более высокая загрузка поездов - это именно то, что делает движение поездов экологически устойчивым», - пояснил Ыун.

Согласно данным отчета, самым устойчивым эстонским брендом в глазах жителей Эстонии является производитель кондитерской продукции Kalev, за которым следуют сеть магазинов Rimi, Coop, Fazer, телекоммуникационная компания Telia и Elron.

SBI измеряет восприятие устойчивости бренда в разных отраслях и странах. Это независимое исследование, охватывающее почти 1600 брендов, 36 отраслей и 80 000 опросов потребителей в странах Северной Европы, Нидерландов и Балтии.

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