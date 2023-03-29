Поднят подозрительный предмет у трубы «Северного потока» в Балтийском море. Находка удивила

Как сообщило в среду, 29 марта, Датское энергетическое агентство со ссылкой на военных, подъем объекта с глубины 73 метра был завершен накануне, 28 марта. При этом присутствовал представитель компании-владельца газопровода, Nord Stream 2 AG. Расследование показало, что объект был пустым дымовым буем, который используют для визуальной маркировки.

Цилиндрический объект высотой около 40 сантиметров и 10 см в диаметре не представляет угрозы безопасности, подчеркивается в заявлении Датского энергетического агентства.

Поиск виновников диверсии на трубопроводах «Северный поток» продолжается

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого «Северного потока» и одной «Северного потока - 2» вблизи датского острова Борнхольм.

Спецслужбы Швеции пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией. Дания, Швеция и ФРГ продолжают расследование по поводу этих взрывов. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.