Со дна Балтийского моря поднят предмет, обнаруженный вблизи газопровода «Северный поток - 2», пишет Deutsche Welle.
Поднят подозрительный предмет у трубы «Северного потока» в Балтийском море. Находка удивила
Как сообщило в среду, 29 марта, Датское энергетическое агентство со ссылкой на военных, подъем объекта с глубины 73 метра был завершен накануне, 28 марта. При этом присутствовал представитель компании-владельца газопровода, Nord Stream 2 AG. Расследование показало, что объект был пустым дымовым буем, который используют для визуальной маркировки.
Цилиндрический объект высотой около 40 сантиметров и 10 см в диаметре не представляет угрозы безопасности, подчеркивается в заявлении Датского энергетического агентства.
Поиск виновников диверсии на трубопроводах «Северный поток» продолжается
В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого «Северного потока» и одной «Северного потока - 2» вблизи датского острова Борнхольм.
Спецслужбы Швеции пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией. Дания, Швеция и ФРГ продолжают расследование по поводу этих взрывов. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.
Немецкое правительство в последнее время предостерегало от поспешных выводов и призывало дождаться окончания расследований. Москва, со своей стороны, уже вскоре после теракта возложила ответственность за случившееся на «англосаксов», то есть британцев и американцев, указывает агентство dpa.