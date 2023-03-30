Нам не хватает здесь медиа на родном языке: украинка об этапах адаптации в Эстонии

- Все познается в сравнении. В связи с этим я бы предложил посмотреть фрагмент видеоблога Юлиуса Роу, который родился и долго жил в Румынии, Молдове и Приднестровье, но родной язык у него русский. Он живет в Эстонии около восьми лет. До полномасштабного вторжения его видео выглядели как рассказ об адаптации с точки зрения русскоязычного переселенца. Сейчас он вносит коррективы.

Юлиус Роу. Общество в Эстонии очень поляризовано, хотя многие пытаются это активно скрывать. Беженцы тоже ведут себя по-разному. Кто-то из беженцев адаптировался, кто-то нет, кому-то не нравятся условия, кто-то уехал в другие страны. Кто-то из приехавших людей ведет себя отвратительно, кто-то – так, будто давно здесь живет и адаптировался к местным условиям лучше, чем я. Люди разные.

Юлиус Роу. Эстония солидарна с Украиной, ставшей жертвой агрессии. По-моему, это нормально в современном мире, это правильно, и я очень рад, что живу в такой стране. Местные русские смотрят на эту ситуацию иначе, чем эстонцы. Более 90 процентов эстоноязычных эстоноземельцев поддерживают Украину на фоне 20 процентов русскоязычных жителей Эстонии. При этом те же 20- процентов выражают поддержку путинской России. А основная масса не отвечает на этот вопрос.