Эстония больше года живет в условиях войны в Украине. О военной и гуманитарной помощи мы знаем из прессы. Люди, которых Эстония приютила, видны воочию. Многие из них останутся в стране. Что меняется в их жизни? Как проходит их адаптация, когда решение жить здесь уже принято? Чтобы рассказать об этом, на кухню Rus.Postimees заглянула Инна Гордиенко - журналист, блогер, директор по коммуникациям Ассоциации украинских организаций Эстонии.
Нам не хватает здесь медиа на родном языке: украинка об этапах адаптации в Эстонии
- Ты приехала в качестве сотрудницы Института будущего – крупной консалтинговой компании. Но сейчас ты приостановила сотрудничество с ней. Сначала скажи, чем ты в Эстонии занимаешься? А потом уже я расскажу, что мы будем обсуждать.
- Я была вынуждена приостановить сотрудничество с институтом. Хотя целый год я там проработала онлайн. Но время идет. Украина сейчас восстанавливает силы, наши сотрудники в большинстве уже вышли на работу. У нас происходят экспертные дискуссии, презентации прогнозов и аналитики. Ты сказал – консалтинговый центр, но правильно все же – аналитический. Я бы даже назвала его think tank («мозговой центр» - прим. ред.). Могу долго рассказывать, но я уже не в институте, я включилась в работу Ассоциации украинских организаций в Эстонии, стала директором по коммуникациям.
- Мы хотим поговорить о том, как изменилась жизнь украинцев в Эстонии. Есть эффект разорванного шаблона. Говорят: вот беженцы, они должны быть бедными и несчастными, они поражены в экономических возможностях. Очевидно, и в правах тоже. И вот мы знакомимся с тобой, а ты такой активный человек, даешь интервью, представлена в сети, знаешь в Эстонии уже точно больше людей, чем я! Как тебе удается поддерживать тонус? Это профессиональное?
- Я всегда была активным человеком, и кроме Института будущего у меня было много других занятий. Я вела свой фуд-блог, была участником разных историй, связанных с кино. Но я не могу сказать, что с первых дней пребывания в Эстонии я начала активно действовать. Понадобилось время, чтобы адаптироваться. Даже просто чтобы принять это. Принять, что у тебя все изменилось, нет работы, нет привычного круга. И понять, как я могу себя здесь применить. Первое, что пришло в голову – волонтерить. Я понимала, что хоть я и в другой стране, мне проще. В меня не летят снаряды, я не просыпаюсь от сирен, не сижу без света и газа в холодной квартире. Я понимала свои преимущества.
- Все познается в сравнении. В связи с этим я бы предложил посмотреть фрагмент видеоблога Юлиуса Роу, который родился и долго жил в Румынии, Молдове и Приднестровье, но родной язык у него русский. Он живет в Эстонии около восьми лет. До полномасштабного вторжения его видео выглядели как рассказ об адаптации с точки зрения русскоязычного переселенца. Сейчас он вносит коррективы.
Юлиус Роу. Общество в Эстонии очень поляризовано, хотя многие пытаются это активно скрывать. Беженцы тоже ведут себя по-разному. Кто-то из беженцев адаптировался, кто-то нет, кому-то не нравятся условия, кто-то уехал в другие страны. Кто-то из приехавших людей ведет себя отвратительно, кто-то – так, будто давно здесь живет и адаптировался к местным условиям лучше, чем я. Люди разные.
Юлиус Роу. Эстония солидарна с Украиной, ставшей жертвой агрессии. По-моему, это нормально в современном мире, это правильно, и я очень рад, что живу в такой стране. Местные русские смотрят на эту ситуацию иначе, чем эстонцы. Более 90 процентов эстоноязычных эстоноземельцев поддерживают Украину на фоне 20 процентов русскоязычных жителей Эстонии. При этом те же 20- процентов выражают поддержку путинской России. А основная масса не отвечает на этот вопрос.
- Итак, в этом видео затронуты минимум два вопроса: как себя ставят в Эстонии украинцы и как их видят со стороны. Как ты думаешь, ценен ли такой взгляд, раздражает ли чем-то, привлекает ли?
- Раздражение – вряд ли. Вполне объективный взгляд. Действительно, у всех все по-разному. Если говорить об украинской общины, то некоторые мои знакомые уже заканчивают А2 и переходят на B1. Я таким уровнем похвастаться не могу, вероятно, потому что у меня много другой работы…
- Ты считаешь, что причина – свободное время, или дело в мотивации, которая позволяет это время высвободить?
- Сюда из Украины приехали в основном женщины, что понятно. Чаще всего с детьми. И я еще ни от одной не слышала, что у нее высвободилось время, она не знала, чем заняться, и поэтому пошла учить эстонский язык. Люди, как ты говоришь, высвобождают это время. Они мотивированы тем, что им нужно найти работу. Сюда приехало много украинцев с высшим образованием. Хирурги, преподаватели, менеджеры компаний, айтишники. Последним, конечно, проще, они все английский знают. А недавно мне позвонила женщина: Инна, что мне делать, у меня ребенок восьми лет, я сама проработала на госслужбе около 20 лет, и по образованию я юрист! Она работает няней, но хочется по специальности!
- А это вообще возможно? Понятно, что психологически тяжело даются такие переходы, но ведь ты сама говоришь – во-первых, госслужба, во-вторых – юридическое образование. Юриспруденция тесно привязана к национальному законодательству. А госслужба неотделима от государства.
- Я понимаю, что сложности не только в изучении языка. Когда я искала тут работу в сфере пиара, я понимала, что здесь и в Украине это совершенно разные сферы. И чтобы работать здесь я должна изучить, как работает эта система. Но ведь эта моя знакомая имела в виду, что хочет найти работу, которая даст ей возможность заниматься интеллектуальным трудом. Я рассказываю об этом в своем блоге для Postimees. Последняя была о четырех героинях, которые вынуждены были идти на такую работу. Люди с университетским образованием работают официантами, потому что им надо как-то выжить.
- История типичная, но от этого не менее драматичная. В связи с этим хочу напомнить тебе, что ты в одном интервью говорила о необходимости что-то делать с русскими медиа, которых слишком много и в них плохо представлена украинская повестка. Считаешь ли ты, что надо создать украинское медиа в Эстонии, которое среди прочего решит проблему трудоустройства людей, желающих заниматься интеллектуальным трудом?
- Да, я так говорила и не поменяла свое мнение. Я считаю, что украинцы должны быть больше представлены в медиапространстве Эстонии. Украинцы здесь третье по величине меньшинство, а число их за последнее время очень выросло. Моя коллега по ассоциации Анна Шулика сделала небольшое исследование, разослав форму опроса по группам и чатам украинцев в Эстонии. Опрос был на тему «Какие медиа потребляет украинское сообщество». И 96 процентов находящихся здесь украинцев отметили, что хотели бы потреблять контент на украинском языке. Очень многие люди, которые до начала полномасштабного вторжения говорили только по-русски, теперь отказываются это делать. Для них это язык боли, страха, агрессии и смерти.
- Насколько сложно русскоязычному украинцу сразу взять и перейти на украинский? Конечно, это не с русского на эстонский, но все равно совпадение языков очень условно. Как происходит этот волевой выбор?
- Русскоязычные украинцы прекрасно понимают украинский язык, но они до недавнего времени не выходили из зоны комфорта. Но я верю, что это не так сложно. Да, нужно сделать надо собой небольшое усилие, но это не выучить английский и тем более эстонский. Ведь медиа были в основном на украинском. Даже восточная Украина очень украинизировалась последнее время.
- После Крыма?
- Да, тогда были приняты законы о распространении украинского языка. Но настоящим триггером стала большая война. Мои подруги с востока Украины здесь говорят мне: мы понимаем, что мы не так хорошо говорим на украинском, как ты, но мы все равно будем говорить!
Инна Гордиенко и Ян Левченко «на кухне» Rus.Postimees.
Tairo Lutter
- Это отдельная проблема «правильного языка», который использует его как репрессивный инструмент. Когда владеет в совершенстве и постоянно поправляет тех, кто говорит хуже.
- У меня была такая проблема с английским. Но мне говорили: не стесняйся, ничего, тебя поймут. И это правильно! А если человека все время поправлять, можно отбить всякое желание учить язык.
- Это имеет самое прямое отношение к тем, кто все еще не выучил эстонский! Ну и наконец, твое видение: что изменилось в жизни украинцев, которые приехали в Эстонию и приняли решение остаться?
- Наш институт будущего недавно сделал такую статистику. 36 процентов уехавших говорят, что точно вернутся. Еще почти столько же говорят, что вернутся, если будет работа и дом. И чуть более 20 говорят, что не вернутся, потому что некуда и уже начали новую жизнь. Мне кажется, что многие украинцы, которые остались, почувствовали серьезные изменения. Они поняли, как они могут развиваться, куда отдавать детей. Они видят, что ими интересуются по-настоящему. Понятно, что для интеграции нужно учить язык. Понятно, что украинцам не хватает общения друг с другом. Наша ассоциация устроила для этого киноклуб, где показывает украинское кино с английскими субтитрами. Например, 18 мая будет День вышиванки, и мы устроим эстонско-украинский фестиваль-ярмарку в Музее под открытым небом в Рокка-аль-Маре. Может, мы и не можем за год выучить язык, но есть разные пути интеграции!