На этой неделе издание Politico опубликовало несколько критических статей, в которых связала помощь оружием, которую Эстония оказала Украине, и предположительное обновление арсенала вооружений за счет союзников. В Эстонии в числе прочего публикации связывают с приближающимися поисками нового генсекретаря НАТО.
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Рука Москвы и более изощренные теории: почему Politico раскритиковало Эстонию за переданное Украине оружие?
Рука Москвы и более изощренные теории: почему Politico раскритиковало Эстонию за переданное Украине оружие?
В статьях Politico много строится на ложных утверждениях. «У Эстонии никогда не было комплексов "Стрела" и Эстония никогда не отправляла их в Украину, Эстония также никогда не владела комплексами "Стингер" и не приобретала их, как пишет Politico», - заявило Министерство обороны. Самым спорным является утверждение, что Эстония отправляет в Украину металлолом, чтобы потом перевооружиться за счет компенсаций, полученных из Европейского фонда мира.