В статьях Politico много строится на ложных утверждениях. «У Эстонии никогда не было комплексов "Стрела" и Эстония никогда не отправляла их в Украину, Эстония также никогда не владела комплексами "Стингер" и не приобретала их, как пишет Politico», - заявило Министерство обороны. Самым спорным является утверждение, что Эстония отправляет в Украину металлолом, чтобы потом перевооружиться за счет компенсаций, полученных из Европейского фонда мира.