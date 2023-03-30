Чт, 30.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Рука Москвы и более изощренные теории: почему Politico раскритиковало Эстонию за переданное Украине оружие?

Мейнхард Пулк
, журналист
Рука Москвы и более изощренные теории: почему Politico раскритиковало Эстонию за переданное Украине оружие?
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Статья Politico может быть информационной операцией России.
Статья Politico может быть информационной операцией России. Фото: Mihkel Maripuu kollaaž

На этой неделе издание Politico опубликовало несколько критических статей, в которых связала помощь оружием, которую Эстония оказала Украине, и предположительное обновление арсенала вооружений за счет союзников. В Эстонии в числе прочего публикации связывают с приближающимися поисками нового генсекретаря НАТО.

В статьях Politico много строится на ложных утверждениях. «У Эстонии никогда не было комплексов "Стрела" и Эстония никогда не отправляла их в Украину, Эстония также никогда не владела комплексами "Стингер" и не приобретала их, как пишет Politico», - заявило Министерство обороны. Самым спорным является утверждение, что Эстония отправляет в Украину металлолом, чтобы потом перевооружиться за счет компенсаций, полученных из Европейского фонда мира.

Официальных претензий нет

Ключевые слова
Наверх