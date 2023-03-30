Фото и видео ⟩ Представлен совершенно новый Renault Espace

Компания Renault представила совершенно новый Renault Espace 2023, который можно рассматривать как Austral с удлиненной колесной базой. Длина нового Espace составляет 4,72 м, что на 21 см больше, чем у Austral, но на 14 см меньше, чем у предшественника.

Компания Renault представила новый Espace. Фото: Renault

Новый Renault Espace предложит всего 159 литров объема багажного отделения (у семиместной версии при использовании третьего ряда сидений). Однако, когда вы складываете задние сиденья в горизонтальное положение, этот показатель достигает 1818 литров, что делает его одним из лучших в своем классе.

Если выбрать пятиместную модель и сдвинуть сиденья вперед, этот объем может достигать 777 литров. Согласно пресс-релизу французского производителя, модель также предлагает до 39 литров в различных отделениях для хранения вещей в салоне.

Новый Renault Espace, способный вмещать до семи человек, будет доступен со стеклянной крышей, размеры которой составят 133 см в длину и 84 см в ширину.

12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 12-дюймовая информационно-развлекательная система входят в стандартную комплектацию. В качестве опции будут доступны камера кругового обзора и большой 9,3-дюймовый проекционный дисплей, отображающий прямо на лобовом стекле скорость автомобиля, навигацию и другие важные параметры.

Со сменой поколения Espace стал компактнее и на 215 кг легче модели предыдущего поколения. Автомобиль перешел на эффективную гибридную платформу E-Tech на базе 1,2-литрового 130-сильного бензинового мотора в сочетании с двумя электродвигателями. Основной двигатель предлагает мощность 70 л.с., а дополнительный стартер-генератор — 25 л.с. Суммарная мощность равна 200 л.с., а расход топлива в смешанном цикле составляет 4,6 л на 100 км пути. Обещанный запас хода при полном баке равен 1100 км.

Renault Espace 2023 получил целых 32 системы помощи водителю, включая систему управления четырьмя колесами Renault 4CONTROL Advanced, позволяющую уменьшить радиус поворота до 10,4 м, адаптивный круиз-контроль, помощь при парковке и систему распознавания дорожных знаков.