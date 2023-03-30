АНАЛИЗ ⟩ Члены партий создаваемой коалиции спорят о браке и избирательном праве граждан РФ

Наряду с денежными вопросами - что можно предпринять и каким образом осуществить -, партнеры по создаваемой коалиции переходят к темам, которые не требуют выделения средств из государственного бюджета, но вызывают споры и бурные эмоции. Две наиболее резонансных из них - это дилемма о том, следует ли подготовить прикладные акты к Закону о сожительстве или же сделать шаг к тому, чтобы приравнять сожительство к браку - по сути, изменить первую статью Закона о семье «Брак заключается между мужчиной и женщиной». А также другой сложный вопрос: что делать с избирательным правом российских граждан на местных выборах в Эстонии.