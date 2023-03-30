Во вторник, 28 марта, премьер-министр Кая Каллас сообщила, что прикладные акты Закона о сожительстве набрали достаточно голосов в Рийгикогу, а приравнивание сожительства к браку - нет. Социал-демократы и «Ээсти 200» ответили, что поддерживают приравнивание зарегистрированного сожительства к официальному браку.
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АНАЛИЗ ⟩ Члены партий создаваемой коалиции спорят о браке и избирательном праве граждан РФ
Члены партий создаваемой коалиции спорят о браке и избирательном праве граждан РФ
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