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АНАЛИЗ ⟩ Члены партий создаваемой коалиции спорят о браке и избирательном праве граждан РФ

Микк Салу
, журналист
Члены партий создаваемой коалиции спорят о браке и избирательном праве граждан РФ
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Коалиционные переговоры дошли до вопросов, не требующих денег из госбюджета, но в остальном вызывающих противоречивые чувства.
Коалиционные переговоры дошли до вопросов, не требующих денег из госбюджета, но в остальном вызывающих противоречивые чувства. Фото: Tairo Lutter

Во вторник, 28 марта, премьер-министр Кая Каллас сообщила, что прикладные акты Закона о сожительстве набрали достаточно голосов в Рийгикогу, а приравнивание сожительства к браку - нет. Социал-демократы и «Ээсти 200» ответили, что поддерживают приравнивание зарегистрированного сожительства к официальному браку.

Наряду с денежными вопросами - что можно предпринять и каким образом осуществить -, партнеры по создаваемой коалиции переходят к темам, которые не требуют выделения средств из государственного бюджета, но вызывают споры и бурные эмоции. Две наиболее резонансных из них - это дилемма о том, следует ли подготовить прикладные акты к Закону о сожительстве или же сделать шаг к тому, чтобы приравнять сожительство к браку - по сути, изменить первую статью Закона о семье «Брак заключается между мужчиной и женщиной». А также другой сложный вопрос: что делать с избирательным правом российских граждан на местных выборах в Эстонии.

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