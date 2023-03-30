M-Sport планирует нанять дополнительного пилота в этом сезоне только в том случае, если в конце сезона необходимо будет отобрать очки у конкурентов.
У M-Sport есть план, который сработает лишь при определенных условиях
Как известно, в этом сезоне команда вышла на старт с двумя гонщиками. Основная ставка в борьбе за титул чемпиона мира сделана на Оття Тянака. За рулем второй машины француз Пьер-Луи Лубе.
В прошлом году в составе команды на четырех этапах чемпионата мира был и девятикратный чемпион мира Себастьен Леб, который в этом году, по его словам, предложения не получил.
«Все хотят видеть меня в WRC, даже я, но я не знаю, - сказал он в интервью AutoHebdo. – Ford все свои средства вложил в зарплату Тянака. Мне больше предложений не поступало».
Однако руководитель M-Sport Ричард Милленер сказал порталу Autosport, что все же нельзя исключать возвращения Леба, но, безусловно, это не произойдет в первой половине сезона.
«Если мы захотим увидеть в составе команды кого-то еще, то это произойдет во второй половине сезона, когда нам понадобится забрать очки у потенциальных конкурентов. Сейчас все ресурсы сконцентрированы на Отте, чтобы ему было как можно комфортнее», - сказал Милленер.