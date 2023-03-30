Переговоры о создании нового правительства длятся почти месяц. Основные вопросы к партиям сейчас таковы: как они намерены вытащить Эстонию из долговой ямы, что делать с социальной несправедливостью и чего они хотят добиться чрезмерной жесткостью в отношении русскоязычной части населения, пишет учитель и публицист Игорь Калакаускас.
Игорь Калакаускас ⟩ «Русская фига» против хлыста, страна в долговой яме и зарплатный рай для чиновников
Судя по той информации, что просачивается наружу, борьба идет за каждую строчку соглашения. Лично у меня складывается впечатление, что представители партий, наконец, осознали, что казна не просто заметно оскудела: чтобы выполнить хотя бы часть обещаний, щедро раздававшихся накануне 5 марта, придется отчаянно скрести по сусекам без особой надежды на удовлетворение политических амбиций. Эстония если не на грани банкротства, то, как минимум, в долговой яме, быстро выбраться из которой не получится.
Казна пуста, а зарплаты топ-чиновников растут
На то, что бюджет трещит и не справляется, внимательные эстоноземельцы обратили внимание еще полгода назад, когда на вопросы о финансовых планах государства на 2023 год, представители органов исполнительной власти отвечали расплывчато и неуверенно. Да, зарплаты в госсекторе немного подняли, но совершенно очевидно, что о реальной индексации речи не идет – предпринята лишь робкая попытка покрыть хотя бы часть возросших расходов.
Хотя здесь хотелось бы заметить, что индексация все-таки случилась: высшие чиновники получили существенную прибавку к жалованию. Прибавка абсолютно законная, поскольку оклады государственной номенклатуры и приближенных к ней напрямую связана с размером поступлений от страховой пенсионной части социального налога за предыдущий год (иными словами, средняя зарплата увеличилась) и инфляцией.
Не сочтите меня популистом, но именно сейчас, когда все мы пребываем в шоке от чуть ли не ежедневно поднимающихся цен, эта техническая процедура выглядит издевательством. Мало того, что само понятие «средняя зарплата» это вещь, скорее субъективная (зарплаты в конвертах никуда не делись, «серые» схемы очень распространены, не говоря уже о доходах пенсионеров и живущих на пособие) – большинство населения воспринимает апрельское повышение доходов высокопоставленных государственных служащих как доказательство того, что эти служащие не видят прямой связи себя с народом, интересы которого они представляют и защищают.
Хотя многие и понимают, что если эти зарплаты и заморозят на некоторое время, это не поможет заметно облегчить положение наименее защищенных слоев населения – здесь вопрос социальной справедливости. Формирующаяся коалиция могла бы объявить о том, что принцип начисления денежного довольствия чиновников нуждается в пересмотре.
Фига и битва Кылварта с Ратасом
Несмотря на то, что накануне выборов «русский вопрос» попытались замести под ковер, проблему взаимоотношений между эстонским государством и русскоязычным меньшинством это не решило. Думаю, что партнеры будущей коалиции чувствуют, что задвинутая пусть и на ближайшую перспективу перспектива сворачивания школьного образования на русском языке даст результат не скоро, а что делать сейчас, не очень понятно. Отдельные события и косвенные факты четко указывают на то, что русские могут долго держать фигу в кармане и их лояльность так или иначе нужно на что-то обменивать.
Центристская партия, чьим электоратом долгие годы были многие русские, заметно подрастеряла пыл, русские центристы находятся в явной растерянности. Грядущий съезд вряд ли сможет изменить ситуацию. Как мне кажется, Ратасу не хватает харизмы и цельности, а Кылварт по понятным причинам не сможет стать лидером – ни формальным, ни реальным. Возрождение ЦП возможно только при условии четкой и недвусмысленной программной установки, которая устроит всех ее избирателей. И я уверен, что с нынешним лидером она обречена на дальнейшее увядание – результаты выборов были первым четким звоночком.
Идея правительственного представительства в Ида-Вирумаа кажется мне мертворожденной. Нужны не представители, а взвешенный план коммуникации с жителями уезда, когда этих жителей воспринимают не как несмышлёнышей, ждущих путинских танков, а как людей, с чьими интересами готовы считаться. Да, я согласен с тем, что это очень непростая публика – я сам не всегда понимаю, какая каша у них в головах, но не стоит забывать, что на инфопространство, в котором она варилась все эти годы, Эстонская республика не обращала особого внимания.
Москва и интеграция
Сейчас, когда противостояние Кремля с цивилизованным миром подошло к критической точке, особенно важно нейтрализовать влияние Москвы на умы русскоязычных жителей Эстонии. Запрет вещания российских телеканалов мало повлиял на умонастроения этой социальной группы, давайте хоть в этом сами себе признаемся.
На этом фоне с учётом в целом довольно нервной обстановки трудно понять, на какой эффект рассчитывают те, кто полон решимости лишить обладателей красных и серых паспортов права голоса на муниципальных выборах. Русским еще раз хотят показать их место и надеются получить в ответ сердечную благодарность? Смело, конечно, тешить себя такими грезами.
Москва несколько лет вела в странах Балтии целенаправленную политику межэтнического раскола практически под носом у эстонского государства. Чтобы разрушить стену недоверия между русскими и этим самым государством, во-первых, политикам нужно признать свои ошибки, а во-вторых придется потратить годы кропотливой работы. Работа должна быть осмысленной, носить точечный характер и корректироваться в сотрудничестве с теми, кого так хотят интегрировать. Без равноправного диалога ничего не получится.
Что касаемо коалиции, то я бы предложил партнерам по переговорам не только ускориться, но и не ходить вокруг да около, и честно признаться, что мы входим в режим жесткой экономии и на своем примере доказать готовность сокращать затраты на все те излишества, которые мы в последние годы себе позволяли. Сейчас не имеет особого значения, по чьей вине настали очевидные экономические трудности. Отвечать за ошибки и некомпетентность придется всем. Возможно, это хоть как-то отрезвит тех, кто привык верить пустым обещаниям политиканов.