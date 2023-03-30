Игорь Калакаускас ⟩ «Русская фига» против хлыста, страна в долговой яме и зарплатный рай для чиновников

Идея правительственного представительства в Ида-Вирумаа кажется мне мертворожденной. Нужны не представители, а взвешенный план коммуникации с жителями уезда, когда этих жителей воспринимают не как несмышлёнышей, ждущих путинских танков, а как людей, с чьими интересами готовы считаться. Да, я согласен с тем, что это очень непростая публика – я сам не всегда понимаю, какая каша у них в головах, но не стоит забывать, что на инфопространство, в котором она варилась все эти годы, Эстонская республика не обращала особого внимания.

Москва и интеграция

Сейчас, когда противостояние Кремля с цивилизованным миром подошло к критической точке, особенно важно нейтрализовать влияние Москвы на умы русскоязычных жителей Эстонии. Запрет вещания российских телеканалов мало повлиял на умонастроения этой социальной группы, давайте хоть в этом сами себе признаемся.

На этом фоне с учётом в целом довольно нервной обстановки трудно понять, на какой эффект рассчитывают те, кто полон решимости лишить обладателей красных и серых паспортов права голоса на муниципальных выборах. Русским еще раз хотят показать их место и надеются получить в ответ сердечную благодарность? Смело, конечно, тешить себя такими грезами.

Москва несколько лет вела в странах Балтии целенаправленную политику межэтнического раскола практически под носом у эстонского государства. Чтобы разрушить стену недоверия между русскими и этим самым государством, во-первых, политикам нужно признать свои ошибки, а во-вторых придется потратить годы кропотливой работы. Работа должна быть осмысленной, носить точечный характер и корректироваться в сотрудничестве с теми, кого так хотят интегрировать. Без равноправного диалога ничего не получится.