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Ставшая мамой Свитолина объявила о возвращении в большой спорт

rus.postimees.ee
Ставшая мамой Свитолина объявила о возвращении в большой спорт
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Элина Свитолина.
Элина Свитолина. Фото: Anne-christine Poujoulat

Самая успешная за всю историю Украины теннисистка Элина Монфилс (в девичестве Свитолина) сообщила, что в апреле вернется в большой спорт.

Теннисистка, которая за свою карьеру выиграла 16 турниров WTA, взяла годичную паузу – в октябре у нее родился сын Скай. Сейчас, спустя чуть больше чем пять месяцев, она готова вернуться.

В настоящее время украинская звезда тенниса занимает лишь 1081-е место в турнирной таблице и примет участие в турнире ITF в Чарльстоне на следующей неделе. Это турнир категории WTA 500, на который Монфис получила от организаторов бесплатный пропуск.

Элина Монфис — одна из самых лучших теннисисток всех времен. Помимо 16 титулов WTA, среди ее трофеев есть еще и бронзовая медаль Олимпийских игр в Токио. В мировом рейтинге она поднималась на третью позицию. Самый большой триумф в ее карьере пришелся на 2018 год, когда она выиграла итоговый турнир WTA.

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