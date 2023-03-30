Ставшая мамой Свитолина объявила о возвращении в большой спорт

Теннисистка, которая за свою карьеру выиграла 16 турниров WTA, взяла годичную паузу – в октябре у нее родился сын Скай. Сейчас, спустя чуть больше чем пять месяцев, она готова вернуться.

В настоящее время украинская звезда тенниса занимает лишь 1081-е место в турнирной таблице и примет участие в турнире ITF в Чарльстоне на следующей неделе. Это турнир категории WTA 500, на который Монфис получила от организаторов бесплатный пропуск.