Утверждена основная часть климатического пакета ЕС: что это значит для Эстонии?

По словам министра окружающей среды Мадиса Калласа, выполнение новых целей является большим вызовом, и усилия придется приложить всем секторам. «Настало время сократить выбросы парниковых газов и реализовать изменения, необходимые для смягчения последствий изменения климата. Технологии и решения, которые будут использоваться в климатически нейтральной экономике в 2050 году, в значительной степени есть уже сегодня – их просто нужно использовать шире. При выполнении целей мы также постараемся исходить из возможностей разных секторов по сокращению выбросов парниковых газов», – сказал Каллас.

Сектор распределения усилий охватывает сферы, не входящие в систему торговли квотами на выбросы, т.е. транспорт, сельское хозяйство, маломасштабное производство энергии, промышленные процессы и отходы. Общеевропейской целью для этого сектора является сокращение выбросов парниковых газов на 40% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Предыдущей целью было сокращение выбросов на 30%. Цель Эстонии – сократить выбросы в этих секторах на 24% к 2030 году. Государства-члены вправе найти лучший и наиболее оптимальный вариант достижения цели во всех секторах.

Соглашение по землепользованию, изменению землепользования и сектору лесного хозяйства (LULUCF) предусматривает, что государствам придется активизировать свои усилия в 2026-2030 годах. В 2030 году Эстония должна увеличить секвестрацию почти на 0,4 миллиона тонн эквивалента CO 2 по сравнению с базовыми годами.