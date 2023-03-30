Утверждена основная часть климатического пакета ЕС: что это значит для Эстонии?

Совет Евросоюза по энергетике окончательно согласовал климатические цели землепользования, изменения землепользования и лесного хозяйства (LULUCF) и секторов распределения усилий, а также запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Принятия ожидают лишь обещанные поправки к системе торговли квотами на выбросы парниковых газов в ЕС.
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По словам министра окружающей среды Мадиса Калласа, выполнение новых целей является большим вызовом, и усилия придется приложить всем секторам. «Настало время сократить выбросы парниковых газов и реализовать изменения, необходимые для смягчения последствий изменения климата. Технологии и решения, которые будут использоваться в климатически нейтральной экономике в 2050 году, в значительной степени есть уже сегодня – их просто нужно использовать шире. При выполнении целей мы также постараемся исходить из возможностей разных секторов по сокращению выбросов парниковых газов», – сказал Каллас.
Сектор распределения усилий охватывает сферы, не входящие в систему торговли квотами на выбросы, т.е. транспорт, сельское хозяйство, маломасштабное производство энергии, промышленные процессы и отходы. Общеевропейской целью для этого сектора является сокращение выбросов парниковых газов на 40% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Предыдущей целью было сокращение выбросов на 30%. Цель Эстонии – сократить выбросы в этих секторах на 24% к 2030 году. Государства-члены вправе найти лучший и наиболее оптимальный вариант достижения цели во всех секторах.
Соглашение по землепользованию, изменению землепользования и сектору лесного хозяйства (LULUCF) предусматривает, что государствам придется активизировать свои усилия в 2026-2030 годах. В 2030 году Эстония должна увеличить секвестрацию почти на 0,4 миллиона тонн эквивалента CO2 по сравнению с базовыми годами.
«Нельзя недооценивать роль лесного хозяйства, сельского хозяйства и торфяной промышленности в смягчении последствий изменения климата, потому что этот сектор является единственным, способным связывать парниковые газы», – сказал министр окружающей среды.
Пересмотр норм выбросов CO2 для транспортных средств является очень важным изменением для снижения воздействия транспортного сектора на климат и необходим для достижения климатической нейтральности к 2050 году. Решение позволит ускорить внедрение транспортных средств с нулевым и низким уровнем выбросов, а также развитие топливоэффективных технологий в ЕС.
Соглашение, достигнутое на предыдущих переговорах по транспортным средствам, не было изменено в последний момент, несмотря на желание Германии, чтобы Комиссия разрешила производство транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания и использование в них электротоплива и после 2035 года. Комиссия создаст соответствующее исключение в рамках будущих инициатив.
На сектор распределения усилий приходится почти 37% выбросов парниковых газов в Эстонии (общие выбросы Эстонии (включая LULUCF) составляют почти 15,6 миллиона тонн эквивалента CO2). В 2021 году выбросы в этих секторах в Эстонии составили 5,76 миллиона тонн эквивалента CO2, большая часть которых пришлась на транспортный сектор (40,7%), далее следуют малая энергетика (22,2%) и сельское хозяйство (27,5%). Наименьшая доля пришлась на сектор отходов (5,5%), а также на промышленные процессы и использование продукции (4,1%). Выбросы в сфере LULUCF в 2021 году составили почти 2,9 миллиона тонн эквивалента CO2.