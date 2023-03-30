13 апреля в 18:00 в центре культуры «Линдакиви» (ул. Я. Коорти, 22) состоится стендап-вечер юмористов Александра Марголина и Дмитрия Зубова. Мероприятие бесплатное, но требует предварительной регистрации. Представление пройдет на русском языке.
Бесплатно: в Ласнамяэ состоится юмористический стендап-вечер
«В рамках месяца юмора районная управа предлагает жителям посмеяться от души. В этот месяц в стенах нашего центра культуры мы не только покажем монокомедию известного карикатуриста и сценариста Пеэпа Педмансона, но и предлагаем насладиться смешными историями двух прекрасных ребят - Александра Марголина и Дмитрия Зубова. Ведь, как говорят, смех продлевает жизнь. Я приглашаю всех воспользоваться возможностью и прийти провести приятный вечер в хорошей компании», – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что количество мест на мероприятии ограничено и поэтому необходима предварительная регистрация.
Стендап-комедия (стендап) — это комедийное представление разговорного жанра, в котором как правило один исполнитель выступает перед живой аудиторией. Материал стендап-комиков, как правило, состоит из историй и шуток.
Поскольку количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно по ссылке или позвонив по телефону 645 7700.
В целях обеспечения безопасности организаторы просят принимать участие в мероприятии только здоровыми. В случае появления симптомов заболевания рекомендуется остаться дома.