Бесплатно: в Ласнамяэ состоится юмористический стендап-вечер

«В рамках месяца юмора районная управа предлагает жителям посмеяться от души. В этот месяц в стенах нашего центра культуры мы не только покажем монокомедию известного карикатуриста и сценариста Пеэпа Педмансона, но и предлагаем насладиться смешными историями двух прекрасных ребят - Александра Марголина и Дмитрия Зубова. Ведь, как говорят, смех продлевает жизнь. Я приглашаю всех воспользоваться возможностью и прийти провести приятный вечер в хорошей компании», – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что количество мест на мероприятии ограничено и поэтому необходима предварительная регистрация.