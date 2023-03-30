Аспекты гибридной войны ⟩ Министр внутренних дел Литвы: новый прямой рейс в Беларусь создаст новое миграционное давление

«По нашей информации, сегодня запланирован первый прямой рейс из Ирана в Минск, а это значит, что миграционные потоки возобновятся и риски только возрастут», - сказала Билотайте вчера перед заседанием правительства.

По ее словам, в настоящее время потока нелегальных мигрантов нет, но, учитывая риски, важно подготовиться и выделить ресурсы для управления возможными рисками. По данным Департамента охраны государственной границы (VSAT), белорусские чиновники способствуют нелегальной миграции в Литву и ЕС.

Отвечая на вопрос о недавнем призыве Комитета ООН к Литве обеспечить всем мигрантам право просить убежище, министр Билотайте сказала, что она по-прежнему намерена продолжать нынешнюю политику и направлять мигрантов обратно на границу.

«Я думаю, что весь регион должен следовать аналогичному правовому регулированию - пробелы в этой цепи будут означали бы, что удобно продолжать давление [миграционного потока]», - пояснила министр внутренних дел Литвы.

Литовский парламент, Сейм, обсуждает поправки к Закону о правовом статусе иностранцев, которые приведут в соответствие существующую миграционную политику. До сих пор они вносились на основании указа министра внутренних дел Билотайте.

Планируемые изменения вызвали критику со стороны неправительственных организаций, которые утверждают, что правительство Литвы предлагает лишь формальные изменения положений, противоречащих директивам ЕС, и не решает проблемы, выявленные Европейским судом.