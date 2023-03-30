В среду, 29 марта, в первом полуфинальном матче Еврокубка ФИБА баскетболисты таллиннского «Калева/Крамо» обыграли дома французский «Шоле» со счетом 80:73 (17:14, 18:17, 22:24, 23:18), сообщает Rus.ERR.
Еврокубок ФИБА: в первом полуфинальном матче «Калев/Крамо» дома обыграл «Шоле»
Еврокубок ФИБА: в первом полуфинальном матче «Калев/Крамо» дома обыграл «Шоле»
К большому перерыву хозяева имели преимущество в четыре очка. В третьей четверти «Шоле» впервые повел в счете (42:41), однако в последней десятиминутке на площадке снова доминировал эстонский клуб.
Лучшим в составе «Калева/Крамо» стал американский легионер Уэсли ван Бек, набравший 19 очков.
Обладатель путевки в финал определится после ответного полуфинального матча, который пройдет пятого апреля в Шоле.
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