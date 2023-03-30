Внезапно выпавший снег стал причиной нескольких дорожно-транспортных происшествий

Например, на шоссе Рига-Раэкюла столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и автобус. На месте ДТП на некоторое время было нарушено направление движения в центр города.

Также один автомобиль врезался в столб возле автобусной остановки «Лийва» в центре города. В поселке Либаце грузовик вылетел в кювет.

Департамент транспорта напоминает, в апреле еще сохранятся утренние и вечерние заморозки, опасные гололедицей.

«Поэтому мы рекомендуем продумать, как часто, в какое время и по каким дорогам вам приходится ездить. Если вы регулярно проезжаете большие расстояния по разным типам дорог, часто рано утром или поздно вечером, с заменой шин спешить не стоит», - пояснил руководитель отдела наземных транспортных средств Департамента транспорта Юрго Вахтра.

В то же время, если большая часть поездок проходит в дневные часы и в основном по городам или по крупным автомагистралям, то слишком тянуть со сменой шипованной резины на летнюю не стоит, отметил Вахтра.

Шипованные шины на дорогах Эстонии можно использовать на автомобиле с 15 октября по 31 марта. В виде исключения, при зимних дорожных и погодных условиях, шипованная резина может использоваться с 1 октября по 30 апреля.