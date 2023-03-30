В России задержан американский журналист. Возбуждено уголовное дело о шпионаже

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства», - заявили в спецслужбе.

Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело о шпионаже. По данной статье журналисту грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Пиарщик Ярослав Ширшиков сообщил, что он ранее сопровождал американского журналиста в Екатеринбурге, который приехал туда, чтобы написать материал об отношении местных жителей к ЧВК Вагнера и войне в Украине.