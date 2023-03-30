Журналист Wall Street Journal, американец Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже, сообщил Центр общественных связей ФСБ в четверг.
В России задержан американский журналист. Возбуждено уголовное дело о шпионаже
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства», - заявили в спецслужбе.
Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело о шпионаже. По данной статье журналисту грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
Пиарщик Ярослав Ширшиков сообщил, что он ранее сопровождал американского журналиста в Екатеринбурге, который приехал туда, чтобы написать материал об отношении местных жителей к ЧВК Вагнера и войне в Украине.
Meduza пишет, что Гершкович около шести лет живет в России и работает в московском бюро американской газеты The Wall Street Journal. Журналист аккредитован при МИД РФ. Ранее журналист работал в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times. Последнюю статью за авторством Гершковича The Wall Street Journal опубликовала 28 марта.