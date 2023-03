В России задержан американский журналист. Возбуждено уголовное дело о шпионаже

Meduza пишет, что Гершкович около шести лет живет в России и работает в московском бюро американской газеты The Wall Street Journal. Журналист аккредитован при МИД РФ. Ранее журналист работал в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times. Последнюю статью за авторством Гершковича The Wall Street Journal опубликовала 28 марта.