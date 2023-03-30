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Департамент транспорта не советует спешить со сменой зимней резины на летнюю

Rus.Postimees
Департамент транспорта не советует спешить со сменой зимней резины на летнюю
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Старые шины.
Старые шины. Фото: Taavi Sepp

Поскольку в ближайшие дни синоптики обещают снегопад в Эстонии, Департамент транспорта не рекомендует автовладельцам спешить с заменой зимних шин на летние.

Среднесуточная температура воздуха, достигающая плюсовых градусов, заставляет водителей задуматься о смене шипованных зимних шин на летние. В то же время в апреле еще сохранятся утренние и вечерние заморозки, опасные гололедицей. «Поэтому мы рекомендуем продумать, как часто, в какое время и по каким дорогам вам приходится ездить. Если вы регулярно проезжаете большие расстояния по разным типам дорог, часто рано утром или поздно вечером, с заменой шин спешить не стоит», - пояснил руководитель отдела наземных транспортных средств Департамента транспорта Юрго Вахтра.

Но если большая часть поездок происходит в дневные часы и в основном по городам или по крупным автомагистралям, то слишком тянуть со сменой шипованной резины на летнюю не стоит, отметил Вахтра.

Шипованные шины на дорогах Эстонии можно использовать на автомобиле с 15 октября по 31 марта. В виде исключения при зимних дорожных и погодных условиях шипованная резина может использоваться с 1 октября по 30 апреля.

Департамент транспорта рекомендует следить за прогнозом погоды, учитывать потребности вождения и планировать замену шин на основе этого. Перед заменой шин необходимо проверить глубину протектора летних шин. Если глубина протектора меньше трех миллиметров, стоит задуматься о новой летней резине.

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