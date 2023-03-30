В Латвии планируют запретить субтитры на русском языке

Поправки предусматривает, что фильмы будет разрешено демонстрировать с субтитрами на одном из официальных языков Европейского союза, а русский не является официальным языком ЕС.

В настоящее время законом о государственном языке установлено, что публично демонстрируемые кинофильмы, видеофильмы и их фрагменты должны быть озвучены или дублированы на государственном языке либо снабжены субтитрами на государственном языке помимо оригинального звукового сопровождения, разрешены также параллельные субтитры на иностранном языке.