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В Латвии планируют запретить субтитры на русском языке

rus.tvnet.lv/LETA
В Латвии планируют запретить субтитры на русском языке
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Кинотеатр. Иллюстративное фото
Кинотеатр. Иллюстративное фото Фото: Mārtiņš Otto, TVNET

Сейм Латвии сегодня передал на рассмотрение комиссий представленные парламентской фракцией Национального объединения поправки к закону о государственном языке, предусматривающие запрет на снабжение фильмов субтитрами на русском языке.

Поправки предусматривает, что фильмы будет разрешено демонстрировать с субтитрами на одном из официальных языков Европейского союза, а русский не является официальным языком ЕС.

В настоящее время законом о государственном языке установлено, что публично демонстрируемые кинофильмы, видеофильмы и их фрагменты должны быть озвучены или дублированы на государственном языке либо снабжены субтитрами на государственном языке помимо оригинального звукового сопровождения, разрешены также параллельные субтитры на иностранном языке.

Нацобъединение заявляет, что законопроект необходим для укрепления статуса латышского как единственного государственного языка в Латвии.

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