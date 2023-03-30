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Райк о новой коалиции в Нарве: есть повод для умеренного оптимизма

Маргус Мартин
, журналист
Райк о новой коалиции в Нарве: есть повод для умеренного оптимизма
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Почти два года назад Нарвское горсобрание под руководством Татьяны Стольфат (слева) выразило недоверие мэру Нарвы Катри Райк (справа). Сейчас же ими обеими предпринимаются совместные усилия по формированю коалиции.
Почти два года назад Нарвское горсобрание под руководством Татьяны Стольфат (слева) выразило недоверие мэру Нарвы Катри Райк (справа). Сейчас же ими обеими предпринимаются совместные усилия по формированю коалиции. Фото: Ilja Smirnov, Mihkel Maripuu

На смену нарвской коалиции, развалившейся в прошлом году в период демонтажа советских памятников, вот-вот должна прийти новая. По крайней мере, три стороны - фракция Narva Tulevik, фракция Kesk и «Ээсти 200» - прилагают к этому усилия.

Член Центристской партии Татьяна Стольфат, 23 марта избранная новым председателем Нарвского городского собрания, после встречи с председателем фракции мэра Нарвы Райк Narva Tulevik Вадимом Орловым (Партия реформ) выразила надежду на то, что основные пункты нового коалиционного соглашения будут изложены на бумаге уже сегодня. После чего их можно будет обсудить более подробно. «Тогда и будем смотреть на содержание договора и то, какие еще предложения сделают партнеры», - добавила Стольфат.

По ее словам, подписание коалиционного договора состоится не раньше, чем мэр Райк, которая сейчас находится в краткосрочном отпуске, вернется к работе.

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