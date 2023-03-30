Райк о новой коалиции в Нарве: есть повод для умеренного оптимизма

Член Центристской партии Татьяна Стольфат, 23 марта избранная новым председателем Нарвского городского собрания, после встречи с председателем фракции мэра Нарвы Райк Narva Tulevik Вадимом Орловым (Партия реформ) выразила надежду на то, что основные пункты нового коалиционного соглашения будут изложены на бумаге уже сегодня. После чего их можно будет обсудить более подробно. «Тогда и будем смотреть на содержание договора и то, какие еще предложения сделают партнеры», - добавила Стольфат.