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Вирус птичьего гриппа, убивающий чаек в Европе, направляется в Эстонию

rus.postimees.ee
Вирус птичьего гриппа, убивающий чаек в Европе, направляется в Эстонию
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Обыкновенная чайка на берегу моря.
Обыкновенная чайка на берегу моря. Фото: Erakogu

Инфицированные перелетные птицы еще больше увеличивают риск распространения птичьего гриппа на домашнюю птицу. Поэтому важно, чтобы все птицеводы регистрировали своих домашних птиц для мониторинга ситуации.

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Кярт Яарма, повышенная смертность диких птиц была выявлена во многих европейских странах. «Более 3 000 случаев птичьего гриппа было выявлено у диких птиц, в основном во Франции, Бельгии, Нидерландах, Австрии, Швейцарии и Италии, большинство из которых принадлежат к семейству чайковых. Это только те птицы, которые были изучены, но их число, конечно, больше», - добавил Яарма.

Циркуляция вируса птичьего гриппа среди обычных и других видов чаек в последние недели зимы и в предстоящие весенние и летние месяцы может повысить риск заражения домашней птицы, поскольку колонии чаек в основном распространяются вглубь страны, что может пересекаться с зонами разведения домашней птицы.

Все птицеводы должны зарегистрировать своих птиц и место их содержания в реестре сельскохозяйственных животных PRIA. «В реестре также должно быть указано место, где содержатся некоторые куры. Только так Департамент сможет оперативно принять меры для предотвращения распространения вируса и поддержать фермера в это трудное время», - пояснил Яарма.

С начала этого года в Европе из-за птичьего гриппа погибло или было убито более 7 миллионов домашних птиц. «В Эстонии в уезде Рапла произошла вспышка заболевания более 100 птиц в одном домашнем хозяйстве. Ближайшие к Эстонии вспышки были в Швеции и Литве. В Швеции грипп был обнаружен на ферме с 23 600 курами, а в Литве - в небольшом хозяйстве с чуть более чем 30 птицами», - сказал Яарма.

Что делать, если вы обнаружили мертвых птиц:

- сообщите о мертвой водоплавающей птице (гуси, лебеди), большом количестве мертвых диких птиц или мертвой хищной птице через онлайн-страницу linnugripp.ee/teata, где вы можете оставить координаты места, а также фотографию, что облегчит поиск птиц. Сообщения также можно сделать, позвонив по телефону +372 605 4767. Категорически нельзя собирать птиц самостоятельно и куда-то переносить, так как это может увеличить распространение вируса. При необходимости Департамент возьмет пробы.

- сообщите ветеринару о гибели домашней птицы, который даст вам дальнейшие инструкции.

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