Вирус птичьего гриппа, убивающий чаек в Европе, направляется в Эстонию

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Кярт Яарма, повышенная смертность диких птиц была выявлена во многих европейских странах. «Более 3 000 случаев птичьего гриппа было выявлено у диких птиц, в основном во Франции, Бельгии, Нидерландах, Австрии, Швейцарии и Италии, большинство из которых принадлежат к семейству чайковых. Это только те птицы, которые были изучены, но их число, конечно, больше», - добавил Яарма.

Циркуляция вируса птичьего гриппа среди обычных и других видов чаек в последние недели зимы и в предстоящие весенние и летние месяцы может повысить риск заражения домашней птицы, поскольку колонии чаек в основном распространяются вглубь страны, что может пересекаться с зонами разведения домашней птицы.

Все птицеводы должны зарегистрировать своих птиц и место их содержания в реестре сельскохозяйственных животных PRIA. «В реестре также должно быть указано место, где содержатся некоторые куры. Только так Департамент сможет оперативно принять меры для предотвращения распространения вируса и поддержать фермера в это трудное время», - пояснил Яарма.

С начала этого года в Европе из-за птичьего гриппа погибло или было убито более 7 миллионов домашних птиц. «В Эстонии в уезде Рапла произошла вспышка заболевания более 100 птиц в одном домашнем хозяйстве. Ближайшие к Эстонии вспышки были в Швеции и Литве. В Швеции грипп был обнаружен на ферме с 23 600 курами, а в Литве - в небольшом хозяйстве с чуть более чем 30 птицами», - сказал Яарма.