Премьер Каллас: основная нагрузка в домашних делах ложится на женщин, и это проблема

Каллас привела в пример действующее в Эстонии движение HK Unicorn Squad, которое дает именно девочкам в качестве внешкольного обучения знания и навыки в области технологий. Сегодня им охвачены около 2000 девочек. «Это наглядно демонстрирует, как успешная гражданская инициатива может помочь правительству в борьбе с гендерным разрывом в цифровой сфере. Это также отличный пример демократии в действии. Демократия проявляется не только на выборах, есть еще много возможностей, как граждане при помощи различных инициатив могут склонить свои правительства к действиям», - сказала Каллас.

Также она подчеркнула, что гендерное равноправие - это вопрос не только справедливости, но и экономического роста, и конкурентоспособности. «Неравное распределение домашних обязанностей, когда основная нагрузка чаще ложиться на женщин, — это проблема, распространенная практически во всем мире. Если бы эта нагрузка распределялась между мужчинами и женщинами более пропорционально, польза от этого была бы очевидной. Если бы женщинам было проще вливаться в рынок труда, это, например, помогло бы значительно оживить экономику», - сказала премьер-министр и добавила, что политика в области отпуска по уходу за ребенком могла бы очень в этом помочь. «Ее нужно выстраивать очень продуманно, чтобы не способствовать усилению гендерных стереотипов, а скорее помогать их исчезновению. Поэтому в Эстонии мы создали гибкую систему, которая способствует тому, чтобы отцы оставались дома с детьми».