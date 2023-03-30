Премьер-министр Кая Каллас, выступила вчера на виртуальных дебатах на тему инклюзии и равноправия Саммита в поддержку демократии, который совместно организуют США, Коста-Рика, Нидерланды, Республика Корея и Замбия.
Премьер Каллас: основная нагрузка в домашних делах ложится на женщин, и это проблема
В начале своего выступления премьер-министр Кая Каллас отметила, что нас ждет еще долгий путь прежде, чем мы сможем говорить об обществе, в котором всем людям гарантированы равные права. «Слишком долго мы были свидетелями слишком многих случаев, когда женщины и девочки страдали от масштабного насилия и должны были бороться за свою свободу. В последние годы мы особенно ярко наблюдали это в Иране, Афганистане, Сирии и т. п. По оценке ООН, от гендерного равноправия нас отделяет путь длиной в 300 лет», - отметила Каллас.
Каллас сказала, что только в 31 стране мира руководителем государства сегодня является женщина. Премьер-министр подчеркнула, что мы не достигнем вовлеченности и равенства в обществе, если не будем предпринимать для этого конкретные шаги. «Нужна политическая воля, нужны примеры для подражания», - сказала она. При этом премьер-министр отметила, что женщины не лучше мужчин, а мужчины не лучше женщин. «У мужчин и женщин разный жизненный опыт. Для принятия взвешенных решений нужны и те, и другие».
Премьер-министр также задала вопрос: если женщин-лидеров не видно, то откуда девочкам и мальчикам брать примеры. «Или если мы не вдохновляем девочек на то, чтобы изучать информационные технологии или математику, а мальчиков на то, чтобы выбрать для себя профессию учителя или патронажного медбрата, то как вообще можно говорить о свободном от стереотипов выборе карьеры?», - сказала Каллас.
Каллас привела в пример действующее в Эстонии движение HK Unicorn Squad, которое дает именно девочкам в качестве внешкольного обучения знания и навыки в области технологий. Сегодня им охвачены около 2000 девочек. «Это наглядно демонстрирует, как успешная гражданская инициатива может помочь правительству в борьбе с гендерным разрывом в цифровой сфере. Это также отличный пример демократии в действии. Демократия проявляется не только на выборах, есть еще много возможностей, как граждане при помощи различных инициатив могут склонить свои правительства к действиям», - сказала Каллас.
Также она подчеркнула, что гендерное равноправие - это вопрос не только справедливости, но и экономического роста, и конкурентоспособности. «Неравное распределение домашних обязанностей, когда основная нагрузка чаще ложиться на женщин, — это проблема, распространенная практически во всем мире. Если бы эта нагрузка распределялась между мужчинами и женщинами более пропорционально, польза от этого была бы очевидной. Если бы женщинам было проще вливаться в рынок труда, это, например, помогло бы значительно оживить экономику», - сказала премьер-министр и добавила, что политика в области отпуска по уходу за ребенком могла бы очень в этом помочь. «Ее нужно выстраивать очень продуманно, чтобы не способствовать усилению гендерных стереотипов, а скорее помогать их исчезновению. Поэтому в Эстонии мы создали гибкую систему, которая способствует тому, чтобы отцы оставались дома с детьми».
В заключение Каллас отметила, что целью Эстонии является большая инклюзивность управления и формирования политики, большая прозрачность и большая ответственность. Поэтому 6-7 сентября Эстония проводит в Таллинне также Всемирный саммит партнерства в сфере открытого правления.
Вчерашней дискуссией Democracy Delivering Inclusion and Equality («Демократия как двигатель инклюзии и равенства») руководил президент Коста-Рики Родриго Чавес Роблес. Помимо премьер-министра Каи Каллас в ней участвовали также президент Финляндии Саули Нийнистё, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Мальдив Ибрагим Мохамед Салих, президент Сегерала Маки Салл, президент Намибии Хаге Г. Гейнгоб, президент Мексики Андрес Мануэль Лопез Обрадор, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.