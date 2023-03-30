На улицах Таллинна можно будет встретить нового робота-курьера

Цель пилотного проекта - понять возможности интеграции автономных транспортных средств в традиционные логистические решения.

Исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс пояснил, что новое приложение MultiBox робота-курьера в первую очередь повышает эффективность, поскольку по сравнению с предыдущим решением, когда робот доставлял посылки до одного клиента, новое приложение может доставлять посылки шести клиентам.

«В прошлом году мы тестировали модуль с одним большим грузовым отсеком, и в течение тестового периода мы сотрудничали с разработчиком, для более высокой эффективности», - сказал Кирсс. Он добавил, что цель этого пилотного проекта - понять, что необходимо сделать курьерской компании и получателю посылок, чтобы в будущем автономные посылочные роботы могли в определенной степени поддерживать курьеров.

Компания Clevon разработала приложение для посылочного робота MultiBox с целью расширения функциональности робота-курьера. Во всех шести отдельных ящиках MultiBox посылки надежно защищены от атмосферных воздействий, и, как при доставке в посылочный автомат, покупатель получает SMS-уведомление с кодом двери по прибытию посылки. Когда робот-курьер находится перед дверью, покупатель должен выйти, ввести код, и дверь с его посылкой откроется. В рамках пилотного проекта DPD робот-курьер изначально будет совершать два рейса в день.