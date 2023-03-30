Логистическая компания DPD Eesti тестирует полностью электрического робота-курьера CLEVON 1 в жилом районе Пеэтри в Таллинне, который, по сравнению с предыдущим, позволяет доставлять посылки нескольким клиентам одновременно.
На улицах Таллинна можно будет встретить нового робота-курьера
Цель пилотного проекта - понять возможности интеграции автономных транспортных средств в традиционные логистические решения.
Исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс пояснил, что новое приложение MultiBox робота-курьера в первую очередь повышает эффективность, поскольку по сравнению с предыдущим решением, когда робот доставлял посылки до одного клиента, новое приложение может доставлять посылки шести клиентам.
«В прошлом году мы тестировали модуль с одним большим грузовым отсеком, и в течение тестового периода мы сотрудничали с разработчиком, для более высокой эффективности», - сказал Кирсс. Он добавил, что цель этого пилотного проекта - понять, что необходимо сделать курьерской компании и получателю посылок, чтобы в будущем автономные посылочные роботы могли в определенной степени поддерживать курьеров.
Компания Clevon разработала приложение для посылочного робота MultiBox с целью расширения функциональности робота-курьера. Во всех шести отдельных ящиках MultiBox посылки надежно защищены от атмосферных воздействий, и, как при доставке в посылочный автомат, покупатель получает SMS-уведомление с кодом двери по прибытию посылки. Когда робот-курьер находится перед дверью, покупатель должен выйти, ввести код, и дверь с его посылкой откроется. В рамках пилотного проекта DPD робот-курьер изначально будет совершать два рейса в день.
«Заполняем шесть посылочных автоматов в сортировочном центре Юри, робот едет, доставляет и затем возвращается в сортировочный центр. Осуществляя доставку близко к логистическому центру, мы можем, с одной стороны, поддерживать эффективность, а с другой стороны, собирать важную информацию для дальнейшего развития», - объяснил Кирсс. Он привел пример того, что на этапе испытаний, проведенном в Ülemiste City, стало известно, что в бизнес-городке есть некоторые проблемные места с услугами робота-курьера, например, в дни домашнего офиса, когда в компании нет никого, кто мог бы получить посылку. Поэтому в DPD пришли к выводу, что робот больше подходит для обслуживания частных клиентов.
Движение к автономии
Хотя на текущем этапе робот-курьер управляется с помощью пульта дистанционного управления, по словам члена правления Clevon Арно Кюта, в будущем планируется, что роботы-курьеры большую часть времени будут ездить по дорогам самостоятельно и обращаться за помощью к оператору, только в более сложных ситуациях, которые они сами не могу решить.
В этом случае оператор может отслеживать движение от 5 до 10 роботов одновременно, что в свою очередь способствует сокращению трудозатрат.
Исполнительный директор DPD Eesti пояснил, что добавление роботов-курьеров к парку машин DPD является частью их планов логистики умного города, которые делают окружающую среду значительно чище, снижая как выбросы углерода, так и транспортный шум. Если пилотный проект в районе Юри оправдает себя, компания заинтересована в тестировании нового робота-курьера и в других жилых районах.