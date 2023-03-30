Правительство в четверг одобрило проект постановления о повышении стоимости судебно-психиатрической и психологической экспертизы, проект составлен по соответствующему решению Государственного суда.
Правительство повысит оплату труда судебных психиатров и психологов
Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что если сейчас судебно-психиатрическая экспертиза стоит 255 евро, то в будущем экспертиза с участием одного эксперта будет стоить 1300 евро. Данная регуляция будет применяться только в производстве по виновному деянию.
Более высокая цена предусмотрена за заключение эксперта в отношении лица, находящегося в местах лишения свободы, и заключения эксперта в отношении несовершеннолетнего. В случае более сложных экспертиз, требующих участия нескольких экспертов, предусмотрена возможность увеличения платы за экспертизу в зависимости от количества участвующих экспертов и необходимых исследований.
Таким образом, в случае комиссии экспертов или нескольких экспертов возможно увеличение оплаты.
По гражданским делам установлены предельные ставки оплаты, эксперта определяет суд, который сам находит эксперта и оплачивает его услуги из своего бюджета. В процессе по виновному деянию необходимо зафиксировать цены на оплату услуг экспертов, так как оплата позднее может быть взыскана с обвиняемого.
Государственный суд счел, что плата за комплексные экспертизы в судебной психиатрии не соответствует действующей в законе, и признал постановление правительства частично противоречащим Конституции. Как явствует из решения суда, оплата за проведение экспертиз в настоящее время очень неравномерна. Размер оплаты услуг судебно-психиатрической экспертизы в последние годы является серьезной проблемой, так как не хватает врачей-психиатров, желающих проводить экспертизы.