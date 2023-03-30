Правительство повысит оплату труда судебных психиатров и психологов

Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что если сейчас судебно-психиатрическая экспертиза стоит 255 евро, то в будущем экспертиза с участием одного эксперта будет стоить 1300 евро. Данная регуляция будет применяться только в производстве по виновному деянию.

Более высокая цена предусмотрена за заключение эксперта в отношении лица, находящегося в местах лишения свободы, и заключения эксперта в отношении несовершеннолетнего. В случае более сложных экспертиз, требующих участия нескольких экспертов, предусмотрена возможность увеличения платы за экспертизу в зависимости от количества участвующих экспертов и необходимых исследований.

Таким образом, в случае комиссии экспертов или нескольких экспертов возможно увеличение оплаты.

По гражданским делам установлены предельные ставки оплаты, эксперта определяет суд, который сам находит эксперта и оплачивает его услуги из своего бюджета. В процессе по виновному деянию необходимо зафиксировать цены на оплату услуг экспертов, так как оплата позднее может быть взыскана с обвиняемого.