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ФОТО ⟩ В Тартумаа горел жилой дом

Йенс Раавик Юрген Пуйстая
В Тартумаа горел жилой дом
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Сегодня утром в деревне Патасте в Тартумаа загорелся дом.

По предварительным данным, хозяин дома утром топил печь, но в момент возгорания он находился вдали от дома, поэтому не пострадал. К сожалению, спасти дом самостоятельно по возвращении домой ему не удалось, и хозяин вызвал на помощь спасателей.

По словам присутствовавшего на месте журналиста, это был жилой дом, но из-за пожара он стал непригодным для проживания.

В 12:15 работы по тушению еще продолжались, поэтому доподлинно неизвестно, из-за чего возник пожар.

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