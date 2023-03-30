Сегодня утром в деревне Патасте в Тартумаа загорелся дом.
ФОТО ⟩ В Тартумаа горел жилой дом
В Тартумаа горел жилой дом
По предварительным данным, хозяин дома утром топил печь, но в момент возгорания он находился вдали от дома, поэтому не пострадал. К сожалению, спасти дом самостоятельно по возвращении домой ему не удалось, и хозяин вызвал на помощь спасателей.
По словам присутствовавшего на месте журналиста, это был жилой дом, но из-за пожара он стал непригодным для проживания.
В 12:15 работы по тушению еще продолжались, поэтому доподлинно неизвестно, из-за чего возник пожар.
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