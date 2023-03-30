ISW: Россия усиливает принудительную интеграцию оккупированных украинских территорий

Российские оккупационные власти продолжают осуществлять меры по интеграции оккупированных территорий в российскую административно-правовую систему и культурное пространство.

Так, 29 марта военная администрация Луганской области Украины объявила, что «прокуратура Луганской народной республики» привлекает на должности прокуроров россиян вместо местных жителей, заявив, что россияне освобождаются от сдачи экзаменов, необходимых для получения должности.

Российский источник опубликовал официальный указ так называемой Луганской республики от 29 марта о ликвидации государственных учреждений народной республики в связи с дальнейшей интеграцией в российскую правовую систему.

Аналитики института отмечают, что российские оккупационные власти продолжают интегрировать оккупированную украинскую территорию в российскую экономику. В подтверждение этих выводов ISW приводит следующие факты: 29 марта оккупационное правительство Херсонской области объявило, что участники свободной экономической зоны, созданной на оккупированной территории области, будут освобождены от уплаты некоторых местных налогов.

Оккупационные власти Херсонской области также заявили, что в свободной экономической зоне будут снижены страховые взносы на 7,6 процента. Заявление налогового ведомства России от 29 марта о том, что хозяйствующие субъекты и компании, прошедшие государственную регистрацию, не должны будут платить государственные пошлины, также было дополнено, подчеркнув, что это правило будет действовать только до 31 декабря 2023 года.

ISW подчеркнула, что российские оккупационные власти продолжают попытки искоренить украинскую культуру и историю, заменяя украинские достопримечательности российскими памятниками.