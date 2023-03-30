Авиакомпания Finnair решила меньше кормить пассажиров и избавиться от подушек

«Изменения наших услуг, которые предлагаются на борту, являются частью многих действий, которые мы предпринимаем для восстановления прибыльности Finnair. На дальних рейсах основная услуга во всех классах обслуживания – сытная еда. Вторая услуга, либо легкая еда, либо перекус, в зависимости от маршрута и времени полета. На более коротких рейсах в Нью-Йорк и Дубай в эконом-классе не будут предлагать второго приема пиши, но закуски и напитки можно выбрать из бортового меню», – объяснили в Finnair.

На европейских рейсах питание бизнес-класса, как и прежде, зависит от маршрута. Салаты, которые предлагались на некоторых рейсах, заменены горячими блюдами. «В бизнес-классе мы по прежнему предлагаем воду и черничный сок. Напитки и закуски также можно найти в бортовом меню. Кроме того, еду можно заказать перед полетом», – добавили в авиакомпании.

На дальних рейсах в бизнес-классе предусмотрено двухразовое питание. В зависимости от расписания рейсов основным приемом пищи является завтрак, обед или ужин. На протяжении всего полета предлагается широкий выбор напитков.

Пассажиры эконом-класса больше не могут использовать подушки на дальних рейсах, им предлагают только одеяла. Многие пассажиры уже путешествуют со своей подушкой, а на дальних полетах подголовник поддерживает голову, рассуждает авиакомпания.